ЄС готує санкції "як частину відповіді" на передачу іранських ракет Росії

Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби Петер Стано, передає "Європейська правда".

Він нагадав, що ЄС закликав Тегеран не надавати Москві свої ракети. Однак Іран поставив їх, тому через це блок надасть "швидку відповідь".

"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", – заявив Стано.

Водночас речник підкреслив, що передача іранських ракет є ескалацією військової підтримки Тегераном незаконної агресії РФ проти України.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ