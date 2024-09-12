ЄС готує санкції "як частину відповіді" на передачу іранських ракет Росії
Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель передав країнам-учасницям блоку пропозицію запровадити санкції через передачу Іраном ракет Росії
Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби Петер Стано, передає "Європейська правда".
Він нагадав, що ЄС закликав Тегеран не надавати Москві свої ракети. Однак Іран поставив їх, тому через це блок надасть "швидку відповідь".
"Високий представник Боррель вже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частину відповіді ЄС на цей розвиток подій", – заявив Стано.
Водночас речник підкреслив, що передача іранських ракет є ескалацією військової підтримки Тегераном незаконної агресії РФ проти України.
Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ
9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.
9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.
10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.
Цього ж дня Франція, Велика Британія та Німеччина засудили постачання Іраном балістичних ракет до Росії та заявили, що вони вживуть "негайні заходи" для скасування двосторонніх угод із Тегераном щодо авіасполучення.
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