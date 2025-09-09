ЄС розпочав роботу над зміною мандата, аби розгорнути місію з тренування військових в Україні, - Каллас

Про це пише "Європейська правда".

"Ми є найбільшим провайдером підготовки українських збройних сил. Ми також розпочали працювати над зміною мандата нашої місії, щоб мати можливість проводити навчання і в Україні", – заявила Каллас, додавши, що ЄС обговорює можливість проведення тренувань ЗСУ на території України.

Політикиня також нагадала, що блок нині підготував близько 80 тис. українських військових.

"Найсильніша гарантія безпеки – це сильна українська армія", – наголосила вона.