Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ЄС розпочав роботу над зміною мандата, аби розгорнути місію з тренування військових в Україні, - Каллас

ЄС розпочав роботу над зміною мандата, аби розгорнути місію з тренування військових в Україні, - Каллас

Дар'я Куркіна
9 вересня, 2025 вiвторок
13:39
Світ Кая Каллас

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що блок розпочав роботу над зміною мандата своєї місії для тренування українських військових, аби розгорнути її в Україні

Зміст

Про це пише "Європейська правда".

"Ми є найбільшим провайдером підготовки українських збройних сил. Ми також розпочали працювати над зміною мандата нашої місії, щоб мати можливість проводити навчання і в Україні", – заявила Каллас, додавши, що ЄС обговорює можливість проведення тренувань ЗСУ на території України.

Політикиня також нагадала, що блок нині підготував близько 80 тис. українських військових.

"Найсильніша гарантія безпеки – це сильна українська армія", – наголосила вона. 

  • У межах гарантій безпеки країни ЄС направлять військових інструкторів на територію України. Це станеться після встановлення перемир’я з РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
Погода з Наталкою Діденко
Автор Ярослава Наумова
8 вересня, 2025 понедiлок
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Автор Дар'я Куркіна
8 вересня, 2025 понедiлок
В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
Прапор США
Автор Дар'я Куркіна
6 вересня, 2025 субота
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
Київ
+24.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.41
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
9 вересня
14:02
OPINION
Поступово формується запит на повернення до системи правил
14:01
Усик на показі фільму "Незламний"
Усик відвідав у Торонто показ фільму "Незламний" з Двейном Джонсоном
13:59
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
Ударом по Кабміну Росія продемонструвала, що не хоче миру, - єврокомісарка Кос
13:23
Ілля Забарний та Анатолій Трубін (праворуч), збірна України
Азербайджан - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2026
12:43
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
12:43
Оновлено
пожежа в будівлі парламенту Непалу
Премʼєр Непалу пішов у відставку на тлі багатотисячних мітингів проти заборони соцмереж, у Катманду палає будівля парламенту
12:27
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Сильні дощі у Карпатах: Наталка Діденко попереджає про погіршення погоди
12:24
на фото Денис Шмигаль
Команда Міноборони прибула в Лондон на засідання "Рамштайну": Шмигаль назвав ключові завдання
12:13
Мобілізація жінок
Уряд дозволив виробникам БПЛА різних типів бронювати співробітників
12:06
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Голова МЗС Італії вважає, що до Різдва перемир'я в Україні не настане
12:01
OPINION
Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації"
12:00
Ексклюзив
"Це була ініціатива військових": нардеп Федієнко прокоментував законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ
11:40
новини Львівщини
У Пензі пролунали вибухи, які пошкодили дві труби магістрального нафтопроводу, - ЗМІ
11:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 9 вересня
10:58
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Це "джентльменська угода" між Міноборони та владою: Фурса щодо бронювання від мобілізації
10:57
Кароль Навроцький
Навроцький виступив проти членства України в НАТО та назвав "передчасними" дискусію щодо її вступу до ЄС. МЗС відреагувало
10:52
Сергій Ребров
Ребров залишив футболіста "Динамо" поза заявкою збірної України на гру з Азербайджаном
10:09
Прапор США
FT: США виходять із домовленостей з Європою про боротьбу з дезінформацією РФ, Китаю та Ірану
10:02
OPINION
Ринок праці: проблема у війні
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Зараз Лиман нагадує фільм жахів про апокаліпсис, - 63-тя ОМБр
09:53
Огляд
міжнародний огляд
Путін посилює обстріли після кожної розмови з Трампом, німецькі політики посварились через допомогу для України. Акценти світових ЗМІ 9 вересня
09:50
Ексклюзив
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Від ритму постачання боєприпасів залежатиме спроможність української артилерії тримати фронт, - експерт Самусь про виклик 2026 року
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:04
Грета Тунберг і Зеленський
У Середземному морі безпілотник атакував судно Грети Тунберг, яка прямувала до Гази
08:52
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"
08:43
Анонс
Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе (в центрі) у матчі проти України
ЧС-2026: результати та розклад відбіркових матчів 9 вересня
08:30
Ексклюзив
Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
08:06
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 195 боїв: росіяни здійснили 64 атаки на Покровському напрямку
08:05
Огляд
бронепікап UAT-TISA
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
08:02
OPINION
Російські еліти готові просто зрадити Путіна
07:51
Анонс
Збірна України
Азербайджан - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
07:39
Дмитро Медведєв
ISW: Медведєв погрожує Фінляндії, використовуючи ті самі виправдання, що й для вторгнення в Україну
07:33
окупанти
За добу армія РФ втратила 950 військових, 32 артсистеми й танк
07:30
Огляд
Як Котляревський створив нову українську літературу і обігнав російську: 256 років від дня народження автора "Енеїди"
07:23
уряд Норвегії, Норвегія
На парламентських виборах у Норвегії перемогла керівна Лейбористська партія
07:00
Аналітика
Енергетика, споживання електроенергії
Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо
06:18
Володимир Путін
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
06:08
У Лондоні виник скандал через нове графіті Бенксі на фасаді Королівського суду: йому загрожує 10 років тюрми
05:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 9 вересня: у Запоріжжі є поранена
00:33
В Одесі біля гуртожитку знайшли тіло немовляти: його, ймовірно, викинули з вікна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV