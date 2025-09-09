ЄС розпочав роботу над зміною мандата, аби розгорнути місію з тренування військових в Україні, - Каллас
Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що блок розпочав роботу над зміною мандата своєї місії для тренування українських військових, аби розгорнути її в Україні
Про це пише "Європейська правда".
"Ми є найбільшим провайдером підготовки українських збройних сил. Ми також розпочали працювати над зміною мандата нашої місії, щоб мати можливість проводити навчання і в Україні", – заявила Каллас, додавши, що ЄС обговорює можливість проведення тренувань ЗСУ на території України.
Політикиня також нагадала, що блок нині підготував близько 80 тис. українських військових.
"Найсильніша гарантія безпеки – це сильна українська армія", – наголосила вона.
- У межах гарантій безпеки країни ЄС направлять військових інструкторів на територію України. Це станеться після встановлення перемир’я з РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.41
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.72
- Актуальне
- Важливе