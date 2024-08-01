Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією
Естонія з 8 серпня 2024 року запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією для того, щоб "не допомагати агресору обходити санкції"
Про це повідомляє міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна.
"З 8 серпня Естонія запроваджує повний митний контроль на кордоні з Росією, щоб краще гарантувати, що ми не годуємо російську військову машину та не допомагаємо агресору обходити санкції", - написав міністр.
Він також наголосив на необхідності допомогти Україні перемогти та підвищити ціну війни для Росії.
- У четвер, 18 липня, Естонія, слідом за Латвією та Литвою, заборонила в’їзд на територію країни транспортних засобів з білоруськими номерами.
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