Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією

Про це повідомляє міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна.

"З 8 серпня Естонія запроваджує повний митний контроль на кордоні з Росією, щоб краще гарантувати, що ми не годуємо російську військову машину та не допомагаємо агресору обходити санкції", - написав міністр.

Він також наголосив на необхідності допомогти Україні перемогти та підвищити ціну війни для Росії.