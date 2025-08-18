Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур

Таку думку висловив дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур в етері Еспресо.

"Це принаймні 1:0, якщо не 2:0 на користь кремлівського диктатора Путіна. Якщо дивитися не на форму, яка, як на мене, була абсолютно огидною. Якщо подивитися по-суті, що відбулося? По-перше, Трампа зумів загітувати Путін, і він сприйняв його лінію поведінки, тобто не лінію поведінки навіть, а загальну концепцію підходу до війни в Україні, тобто не сконцентруватися на припиненні вогню, а сконцентруватися на так званій угоді про мир. Це перше. Тобто таким чином Трамп відмовився від своєї ідеї негайного припинення війни. Якщо подивитися на сутність “миру”, який пропонує Путін, то, в принципі, тут я відзначаю співпадіння позицій. Тобто, можливо, є якісь все ще різні підходи до деталей, немає домовленостей. Але в той самий час потім Трамп сказав і в інтерв'ю Фоксу, і на своїй платформі Truth Social про те, що йдеться про обмін територіями, і очевидно, територія України, як він сказав, буде меншою. Тобто таким чином він абсолютно сприймає логіку Путіна", - сказав він.

Олег Шамшур також зауважив, що третім досягненням Путіна є те, що відтерміновано на невизначений час питання про введення серйозних санкцій проти Росії.

"І вторинних санкцій, я вважаю, що це більш важливо, проти тих, хто допомагає Росії обходити санкційний режим. Оце три речі, які є абсолютно важливими, та, на жаль, вони показують, що еволюція позиції Трампа не на нашу користь, не у наш бік. І останнє, що хотів би сказати. Також Путін зміг посилити оцю, скажімо, тенденцію Трампа, сам Трамп, до речі, це запропонував під час першої телефонної бесіди з Путіним, про те, війна в Україні - це частина загальної картини, загальних планів переформатування двосторонніх відносин. Трамп хоче, щоб були реалізовані ці абсолютно міфічні, ілюзорні економічні проєкти, про які сказав на пресконференції Путін, використати Росію для зміни правил гри в міжнародній політиці, і також абсолютно ілюзорна ідея - відтягнути Росію від Китаю. Тобто він посилив оцю загальну складову, загальний підхід. Це співпадає з планом і розумінням ситуації з боку Трампа. Ну й остання річ все-таки, про яку можна сказати, якісь протокольні новели, все це і поведінка Трампа під час пресконференції про Владіміра, як фактично про партнера і потенційного друга. Все це свідчить про те, що є у плані публічної дипломатії, Путін і тут виграв цю партію. Все це дуже сумно", - резюмував дипломат.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не в усіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими.

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер усе в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.

Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.