"Фактор прихованого виборця Трампа": політолог Сушко пояснив, що це таке, та чи вплине він на цьогорічні вибори
Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко пояснив, що таке "Фактор прихованого виборця Трампа", та чи вплине він на цьогорічні вибори у США
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Є тільки певні гіпотези, і є ті явища, які були виявлені на попередніх виборах, зокрема Фактор прихованого виборця Трампа, так званий мовчазний виборець, який навіть при опитуванні соціологами не визнає, що він насправді збирається голосувати за Трампа. І в результаті соціологічні опитування не відображали потім результати, тобто істотно відрізнялися від результатів. Й особливо це було помітно в 16-му році, коли Трамп виграв у Гілларі Клінтон, тоді як всі опитування напередодні виборів давали перевагу Клінтон, і звісно, що це такий досить цікавий феномен", - розповів він.
Читайте також: Похибка мінімальна. Хто веде у виборчих перегонах президента США та до чого готуватися Україні. Спецпроєкт Еспресо "Вибори в США: український погляд"
За словами Олександра Сушка, кандидат у президенти США Дональд Трамп перестав мати вигляд маргінального, і прихильність до нього не так соромно визнавати, як 8 років тому.
"Тобто він не стосується виключно партійності, це скоріше ефект сором’язливості прихильників, чи їхнього небажання розкривати свій вибір, прихильників Трампа особисто. Такий феномен зафіксовано, і от цікаво, чи він зберігається також сьогодні, чи ні. Бо якщо він зберігається, то у Трампа величезні шанси виграти ці вибори. Тому що опитування зараз 50/50, на відміну від 16-го року. Але з іншого боку багато вважає, що цього феномену в такому вигляді вже не буде, тому що на відміну від 8-річної давності вже Трамп не виглядає маргінальним і голосування за нього не є таким, що має соромити людину. І тому цей прихований виборець, може, вже і перестав бути прихованим. Тож, напевно, цей феномен буде важливим", - вважає політолог.
Читайте також: "Засуджений злочинець" проти "прокурорки". Хто такий Дональд Трамп, що втретє змагається за пост президента США. Спецпроєкт "Вибори у США: український погляд"
- 3 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
- Актуальне
- Важливе