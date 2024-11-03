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"Фактор прихованого виборця Трампа": політолог Сушко пояснив, що це таке, та чи вплине він на цьогорічні вибори

Марина Клюєва
3 листопада, 2024 неділя
19:33
Світ прихильники Трампа

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко пояснив, що таке "Фактор прихованого виборця Трампа", та чи вплине він на цьогорічні вибори у США

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є тільки певні гіпотези, і є ті явища, які були виявлені на попередніх виборах, зокрема Фактор прихованого виборця Трампа, так званий мовчазний виборець, який навіть при опитуванні соціологами не визнає, що він насправді збирається голосувати за Трампа. І в результаті соціологічні опитування не відображали потім результати, тобто істотно відрізнялися від результатів. Й особливо це було помітно в 16-му році, коли Трамп виграв у Гілларі Клінтон,  тоді як всі опитування напередодні виборів давали перевагу Клінтон, і звісно, що це такий досить цікавий феномен", - розповів він.

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За словами Олександра Сушка, кандидат у президенти США Дональд Трамп перестав мати вигляд маргінального, і прихильність до нього не так соромно визнавати, як 8 років тому. 

"Тобто він не стосується виключно партійності, це скоріше ефект сором’язливості прихильників, чи їхнього небажання розкривати свій вибір, прихильників Трампа особисто. Такий феномен зафіксовано, і от цікаво, чи він зберігається також сьогодні, чи ні. Бо якщо він зберігається, то у Трампа величезні шанси виграти ці вибори. Тому що опитування зараз 50/50, на відміну від 16-го року. Але з іншого боку багато вважає, що цього феномену в такому вигляді вже не буде, тому що на відміну від 8-річної давності вже Трамп не виглядає маргінальним і голосування за нього не є таким, що має соромити людину. І тому цей прихований виборець, може, вже і перестав бути прихованим. Тож, напевно, цей феномен буде важливим", - вважає політолог.

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  • 3 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Гілларі Клінтон
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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