"Фактор прихованого виборця Трампа": політолог Сушко пояснив, що це таке, та чи вплине він на цьогорічні вибори

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є тільки певні гіпотези, і є ті явища, які були виявлені на попередніх виборах, зокрема Фактор прихованого виборця Трампа, так званий мовчазний виборець, який навіть при опитуванні соціологами не визнає, що він насправді збирається голосувати за Трампа. І в результаті соціологічні опитування не відображали потім результати, тобто істотно відрізнялися від результатів. Й особливо це було помітно в 16-му році, коли Трамп виграв у Гілларі Клінтон, тоді як всі опитування напередодні виборів давали перевагу Клінтон, і звісно, що це такий досить цікавий феномен", - розповів він.

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За словами Олександра Сушка, кандидат у президенти США Дональд Трамп перестав мати вигляд маргінального, і прихильність до нього не так соромно визнавати, як 8 років тому.

"Тобто він не стосується виключно партійності, це скоріше ефект сором’язливості прихильників, чи їхнього небажання розкривати свій вибір, прихильників Трампа особисто. Такий феномен зафіксовано, і от цікаво, чи він зберігається також сьогодні, чи ні. Бо якщо він зберігається, то у Трампа величезні шанси виграти ці вибори. Тому що опитування зараз 50/50, на відміну від 16-го року. Але з іншого боку багато вважає, що цього феномену в такому вигляді вже не буде, тому що на відміну від 8-річної давності вже Трамп не виглядає маргінальним і голосування за нього не є таким, що має соромити людину. І тому цей прихований виборець, може, вже і перестав бути прихованим. Тож, напевно, цей феномен буде важливим", - вважає політолог.

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