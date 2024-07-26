ФБР має намір допитати Трампа в рамках розслідування про замах на нього
ФБР планує допитати колишнього президента США Дональда Трампа в рамках розслідування замаху на нього в Пенсильванії
Про це інформує CNN.
За словами американського чиновника, допит Трампа є стандартною частиною розслідування замаху, оскільки він є жертвою злочину.
Після того, як керівник Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Крістофер Рей заявив, що має сумніви щодо кульового поранення експрезидента, Трамп різко розкритикував його та заявив, що "отримав кулю за демократію"
"Не було ні скла, ні шрапнелі. У лікарні назвали це "кульовим пораненням у вухо", і це те, чим воно було. Не дивно, що колись славетне ФБР втратило довіру Америки!", - наголосив Трамп.
Рей, своєю чергою, поділився новими деталями про потенційного вбивцю, зокрема про те, що він шукав інформацію про вбивство Джона Кеннеді та літав на дроні в районі мітингу всього за дві години до того, як колишній президент вийшов на сцену.
Республіканці розкритикували ФБР за те, що вони не визначили тип снаряда, але представники обох партій визнали, що Рей надав цінну інформацію про розслідування.
- 13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
- Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
- 25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного у замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.47Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе