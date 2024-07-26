ФБР має намір допитати Трампа в рамках розслідування про замах на нього

Про це інформує CNN.

За словами американського чиновника, допит Трампа є стандартною частиною розслідування замаху, оскільки він є жертвою злочину.

Після того, як керівник Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Крістофер Рей заявив, що має сумніви щодо кульового поранення експрезидента, Трамп різко розкритикував його та заявив, що "отримав кулю за демократію"

"Не було ні скла, ні шрапнелі. У лікарні назвали це "кульовим пораненням у вухо", і це те, чим воно було. Не дивно, що колись славетне ФБР втратило довіру Америки!", - наголосив Трамп.

Рей, своєю чергою, поділився новими деталями про потенційного вбивцю, зокрема про те, що він шукав інформацію про вбивство Джона Кеннеді та літав на дроні в районі мітингу всього за дві години до того, як колишній президент вийшов на сцену.

Республіканці розкритикували ФБР за те, що вони не визначили тип снаряда, але представники обох партій визнали, що Рей надав цінну інформацію про розслідування.