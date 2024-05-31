Фіцо перевезли з лікарні в Братиславу

Про це повідомляє ta3.

Цю інформацію підтвердила директорка лікарні Міріам Лапунікова. За її словами, стан Фіцо стабілізований, він почав реабілітацію.

Сьогодні вранці вона казала, що медична рада вирішить, коли прем'єр залишить лікарню, і що у разі ухвалення рішення про виписку, він перебуватиме під домашнім наглядом. Це бажання самого Фіцо, додала вона.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.

За словами віцепрем'єра Словаччини Роберт Калиняк, відновлення Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим.