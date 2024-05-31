Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Фіцо перевезли з лікарні в Братиславу

Фіцо перевезли з лікарні в Братиславу

31 травня, 2024 п'ятниця
00:54
Світ Роберт Фіцо

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перевезли з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в столицю Братиславу

Зміст

Про це повідомляє ta3.

Цю інформацію підтвердила директорка лікарні Міріам Лапунікова. За її словами, стан Фіцо стабілізований, він почав реабілітацію.

Сьогодні вранці вона казала, що медична рада вирішить, коли прем'єр залишить лікарню, і що у разі ухвалення рішення про виписку, він перебуватиме під домашнім наглядом. Це бажання самого Фіцо, додала вона.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC. 

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.

За словами віцепрем'єра Словаччини Роберт Калиняк, відновлення Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим.

Теги:
Словаччина
Роберт Фіцо
Читайте також:
дощь, гроза, парасоля, негода
29 травня, 2024 середа
Зливи та грози: Наталка Діденко розповіла прогноз погоди на 30 травня
Кім Чен Ин
29 травня, 2024 середа
КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
Норвегія
30 травня, 2024 четвер
Норвегія перегляне заявки близько тисячі українців про надання притулку. Причина
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.4
    Купівля 40.4
    Продаж 41.02
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
31 травня
01:13
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
"Було б добре в одній команді": зірка "Шахтаря" Судаков заявив, що хоче грати з Мудриком в АПЛ
01:05
Оновлено
Харків. Обстріл
РФ влучила по 5-поверхівці у Харкові, під завалами можуть бути люди
2024, четвер
30 травня
23:34
Микита Потураєв
"Треба завершити реформу": очільник комітету ВР прокоментував спроби цензури в Укрінформі
23:30
У Криму через українські удари окупанти перекидають авіацію на недіючі аеродроми, - "Атеш"
23:02
Джо Байден
Байден таємно дозволив Україні бити американською зброєю по РФ, - Politico
22:44
Базиліка Святого Петра у Ватикані
"Може спричинити неконтрольовану ескалацію": у Ватикані прокоментували дозволи країн на використання Україною зброї на території РФ
22:40
Єнс Столтенберг
Столтенберг пропонуватиме державам НАТО щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні, - Reuters
22:19
фейк
"США і НАТО провокують Україну на продовження війни з РФ": російські фейки і маніпуляції за 30 травня
22:10
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон прагне створити коаліцію держав, які відправили б військових інструкторів в Україну, - Le Monde
22:04
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "багато комунікацій" з партнерами щодо нових систем ППО та спільного виробництва дронів
21:48
Оновлено
Ірина Цибух
На Харківському напрямку загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух
21:47
Анастасія Волкова
У Слов'янську загинула військова журналістка Анастасія Волкова
21:39
Ексклюзив
білоруські військові
Цей сценарій не є ймовірним: генерал-майор СБУ Ягун про відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі
21:35
OPINION
Віталій Портников
Байден дозволить бомбити Росію. Колонка Віталія Портникова
21:25
ЛГБТ
Уперше за час повномасштабної війни в Києві відбудеться "Марш Рівності"
21:25
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Лунін заявив, що не зіграє в фіналі Ліги Чемпіонів
21:00
парламент Молдови
У Молдові затвердили декларацію щодо засудження політики геноциду РФ проти України
20:40
Аналітика
Сергій Згурець
Здається, крига скресла у питаннях використання західної зброї для ударів вглиб території РФ. Колонка Сергія Згурця
20:35
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус прибув в Одесу та оголосив про новий пакет допомоги у €500 млн від Німеччини
20:22
Ексклюзив
долари
Здорожчання долара - це ситуативний попит, який невдовзі знизиться, - економіст Несходовський
20:19
Затримали на виході з СІЗО: ексначальника Одеського ТЦК знову взяли під варту за новою підозрою
20:09
OPINION
Володимир Єрмоленко
Ми не можемо собі дозволити втоми від їхньої втоми
20:01
Байба Браже
Латвія не обмежує Україну в застосуванні зброї, але відправку своїх військових не обговорює, – глава МЗС
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 827-го дня війни: російський флот за ніч позбувся щонайменше чотирьох суден у Криму, а Данія дозволить зі своїх F-16 бити по території РФ 
19:58
Ексклюзив
Наталія Лигачова
Медіаекспертка Лигачова розповіла, хто в ОП міг бути дотичний до спроби цензури в Укрінформі
19:52
НАТО Єнс Столтенбер
"Україна все ще може перемогти": Столтенберг назвав умову
19:35
Олег Синєгубов
Російські окупанти можуть наступати на Золочівському напрямку Харківщини - Синєгубов
19:35
МЗС України
В МЗС України відреагували на антиукраїнські заяви прем'єра Грузії
19:22
Тейлор Свіфт
Через концерти Тейлор Свіфт з Единбурга виселили безпритульних людей
19:19
цензура
Спроба цензури в Укрінформі: в Одесі розповіли про реакцію мережі кореспондентів
19:12
ID-картка, паспорт
Іноземців для набуття українського громадянства зобов'язали скласти два іспити: рішення уряду
19:09
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"Немає проблем": Чехія не проти, аби Україна використовувала її зброю для ударів по РФ, - глава МЗС Ліпавський
18:53
Гітанас Науседа
Литва приєднається до коаліції щодо надання ППО України, - президент Науседа
18:50
Огляд
Карло Акутіс
Перший святий-міленіал: хто такий Карло Акутіс
18:49
прапор Словенії
Уряд Словенії підтримав визнання Палестини
18:30
вуличне освітлення
Укренерго не прогнозує відключень світла 31 травня
18:28
Зеленський і Байден
Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду перед Самітом миру, - FT
18:21
Жінки в армії
Петиція щодо впровадження механізму протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ набрала необхідні голоси
18:20
Оновлено
новини Львівщини
ГУР підтвердило враження морськими дронами чотирьох катерів РФ у Криму
18:14
На фото: Емінем
"Щоб моя кар’єра зникла": Емінем анонсував вихід нової пісні у ролику з ілюзіоністом Девідом Блейном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV