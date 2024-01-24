Фіцо, як і Орбан, втрапив у популістичну пастку, - експерт-міжнародник Тужанський

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Нам слід подивитись на візит Роберта Фіцо до України трошки глибше, ніж ці медійні скандали, оскільки явно сам Фіцо їх не хотів. Справа не тому, що Фіцо не проукраїнський політик, чи його не так зрозуміли. Просто Фіцо, як і Орбан, потрапив в популістичну пастку. Адже для Фіцо ядро його виборців складають маргіналізовані й позасистемні громадяни, які вірять в конспірологію й тому їх треба чимось підгодовувати. У випадку Роберта Фіцо, це про нацистів в Києві, які вбивали росіян у 2014 році, або ж, що цю війну спровокували США", - пояснив Тужанський.

Експерт наголосив, що візит Фіцо до України має на меті покращити його позиції в ЄС

"Для Фіцо поїздка в Україну лише третій закордонний візит. Спершу він поїхав до Праги, потім до Будапешта, який є для нього ідеологічним партнером. Адже сьогодні Братислава й Будапешт готуються до того, що ЄС будуть блокувати їм якщо не кошти, то можуть заморозити їхнє право голосу. Зараз Фіцо в Україні. Йому потрібно показати не так підтримку України, як показати ЄС, що він не безнадійний", - додав він.