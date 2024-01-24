Фіцо, як і Орбан, втрапив у популістичну пастку, - експерт-міжнародник Тужанський
Директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський вважає, всі скандальні заяви Роберта Фіцо щодо України направлені на внутрішню аудиторію в Словаччині
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Нам слід подивитись на візит Роберта Фіцо до України трошки глибше, ніж ці медійні скандали, оскільки явно сам Фіцо їх не хотів. Справа не тому, що Фіцо не проукраїнський політик, чи його не так зрозуміли. Просто Фіцо, як і Орбан, потрапив в популістичну пастку. Адже для Фіцо ядро його виборців складають маргіналізовані й позасистемні громадяни, які вірять в конспірологію й тому їх треба чимось підгодовувати. У випадку Роберта Фіцо, це про нацистів в Києві, які вбивали росіян у 2014 році, або ж, що цю війну спровокували США", - пояснив Тужанський.
Експерт наголосив, що візит Фіцо до України має на меті покращити його позиції в ЄС
"Для Фіцо поїздка в Україну лише третій закордонний візит. Спершу він поїхав до Праги, потім до Будапешта, який є для нього ідеологічним партнером. Адже сьогодні Братислава й Будапешт готуються до того, що ЄС будуть блокувати їм якщо не кошти, то можуть заморозити їхнє право голосу. Зараз Фіцо в Україні. Йому потрібно показати не так підтримку України, як показати ЄС, що він не безнадійний", - додав він.
- 22 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб покласти край війні Росії проти України - це відмовитися від тимчасово окупованих територій.
- "Має бути якийсь компроміс. Чого вони очікують, що росіяни залишать Крим, Донбас і Луганськ? Це нереально", - сказав Фіцо.
- Раніше очільник словацького уряду також заявляв, що фінансова підтримка України не має сенсу, бо війна "не має військового вирішення".
- У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав в Ужгород та вже зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем
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