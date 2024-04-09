Франція поставила Вірменії три радари ППО: Україна поки отримала лише один такий

Про це повідомив посол Франції у Вірменії Олів'є Декоттіньє.

До посади він додав посилання на статтю в Politico про радари Ground Master 200 виробництва компанії Thales.

Відзначимо, що французька розробка здатна відстежувати літаки, гелікоптери та ракети, відрізняти безпілотники від птахів, причому на відстані до 500 кілометрів, залежно від модифікації. Радари, що поставляються Вірменії, помічають ціль на відстані 250-350 км.

Thales — компанія, яка спільно контролюється французькою державою та виробником винищувачів Dassault Aviation — є лідером у сфері радіолокації в Європі та третьою у світі після Lockheed Martin та Raytheon із США. Компанія здатна випустити всього 10 одиниць в рік. Зараз виробник планує подвоїти продуктивність

У черзі за цими радарами стоять багато країн, від Індонезії та Марокко до Нідерландів та інших держав Європи.