Французькі праві видалили зі свого сайту розділи про тісніші зв'язки з РФ та вихід з НАТО, - Politico
Французька права партія "Національне об’єднання" видалила зі свого сайту розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією та вихід із НАТО
Про це пише Politico.
Як пише видання, видалені розділи стосуються президентської кампанії Марін Ле Пен у 2022 році, під час якої її партія випустила 17 тематичних буклетів зі своїми пропозиціями у всіх сферах політики. Буклет на тему оборони був видалений із сайту партії цього тижня у той час, коли інші буклети залишилися онлайн.
У цьому буклеті партія пропонувала шукати "союзу з Росією з певних питань", таких як європейська безпека або боротьба з тероризмом.
Також там йшлося про те, що Франція повинна "негайно" вийти з НАТО та пропонувалося "поставити крапку" на проєктах співпраці з Німеччиною у військовій сфері з огляду на "глибокі і непримиренні доктринальні, операційні та промислові розбіжності з Берліном".
Зазначається, що у своїй програмі до європейських виборів 2024 року партія не повторила ці пропозиції. Замість цього вона заявила, що "Росія порушує міжнародне право і провокує перегляд міжнародного порядку".
Зокрема лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен у березні 2024 року висловилася за Україну у війні з Росією, але виступила проти безпекової угоди.
- У травні 2023 року лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала окупований Крим легітимною частиною Росії, заявивши про нібито вільне волевиявлення жителів півострова.
- Раніше Ле Пен казала, що перемога України над РФ нібито розв'яже Третю світову війну.
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