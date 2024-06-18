Французькі праві видалили зі свого сайту розділи про тісніші зв'язки з РФ та вихід з НАТО, - Politico

Про це пише Politico.

Як пише видання, видалені розділи стосуються президентської кампанії Марін Ле Пен у 2022 році, під час якої її партія випустила 17 тематичних буклетів зі своїми пропозиціями у всіх сферах політики. Буклет на тему оборони був видалений із сайту партії цього тижня у той час, коли інші буклети залишилися онлайн.

У цьому буклеті партія пропонувала шукати "союзу з Росією з певних питань", таких як європейська безпека або боротьба з тероризмом.

Також там йшлося про те, що Франція повинна "негайно" вийти з НАТО та пропонувалося "поставити крапку" на проєктах співпраці з Німеччиною у військовій сфері з огляду на "глибокі і непримиренні доктринальні, операційні та промислові розбіжності з Берліном".

Зазначається, що у своїй програмі до європейських виборів 2024 року партія не повторила ці пропозиції. Замість цього вона заявила, що "Росія порушує міжнародне право і провокує перегляд міжнародного порядку".

Зокрема лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен у березні 2024 року висловилася за Україну у війні з Росією, але виступила проти безпекової угоди.