Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана
Ексклюзив

"Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана

Євген Козярін
30 вересня, 2025 вiвторок
21:07
Світ Віктор Орбан

Те, як поводить себе під час широкомасштабної російської агресії проти України прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - це абсолютно неприйнятно

Зміст

Про це заявив в етері Еспресо висловив редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.

"Нагадаю, що тільки почалася війна на Донбасі, ще тоді у 2014 році, то Віктор Орбан вважав, що треба вставити ніж в спину України і вимагати автономії для угорців Закарпаття. Тобто він вважав, що треба користатися цією нагодою, що Україна воює і відволікає ці ресурси і увагу на Донбас і після анексії Криму, що якраз золотий час вимагати якоїсь автономії для угорців Закарпаття", - сказав він.

На його думку, зараз поведінка Віктора Орбана є неприйнятною для добросусідських відносин, бо все ж таки Україна і Угорщина - це сусідні країни.

"Угорщина, нагадаю, в 91-му році була першою країною у світі, яка відкрила посольство в Києві. Свого часу підтримувала Україну дуже сильно. Та я пам'ятаю, ще раніше, коли Віктор Орбан став першим раз прем'єр-міністром, він сказав, що ми будемо конкурувати з Польщею, хто більше адвокат України в Європі. Що потім сталося з ним невідомо, але те, як він поводить себе під час широкомасштабної російської агресії проти України, це абсолютно неприйнятно", - зазначив Хотин.

Журналіст прокоментував заяву Орбана про те, що нібито Україна несуверенна.

"Україна воює, їй допомагає Захід і фінансово, і зброєю. Що тут ненормального? Це не значить, що Україна - не суверенна країна, це не значить, що можна ставити під сумнів територіальну цілість України. Ясно, що Угорщина залежна від Росії - не лише нафта, а й газ. І ясно, що можна любити Росію, коли між тобою і Росією хтось є третій - Україна. От якби Україна, не дай Боже, впала і Радянський Союз, як ото був сусідом Угорщини, то тоді воно якось трошки уже і не так безпечно почувалися б. А так гарно любити Росію, коли вона далеко, не межує з тобою, не є твоїм сусідом, а між тобою і Росією агресивною є Україна, яка бореться і дає відсіч російській агресії. От тоді Росію легко любити", - заявив він.

Хотин зауважив, що така ж ситуація в Словаччині Роберта Фіцо. 

"Гарно любити Росію, коли між тобою і Росією Україна ще.  Віктор Орбан - чи є на нього його вплив? Є, є різні варіанти. Є варіант, наприклад, фінансовий дуже сильний важіль з боку Європейської комісії. І цим важелем можна скористатися, розблокувавши, наприклад, цю незгоду Угорщини на відкриття переговорних кластерів з Україною щодо євроінтеграції. 22 млрд євро заблоковані для Угорщини Брюсселем. Так що можна, в принципі, і підкупати Орбана, тому що Україна воює зараз не лише за свій суверенітет, територіальну цілісність і свободу, а також за своє європейське майбутнє", - підсумував журналіст.

  • У пʼятницю, 26 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що дрони порушили повітряний простір України. Ймовірно це БПЛА з Угорщини.
  • На це міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто відреагував звинуваченням президента Володимира Зеленського у тому, що український лідер "починає божеволіти" та "бачить привидів".
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив траєкторію руху угорського безпілотника-розвідника повітряним простором Закарпаття у п'ятницю, 26 вересня 2025 року.
  • 28 вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на нібито переслідування з боку президента України Володимира Зеленського на тлі погіршення відносин між країнами після інциденту з угорськими дронами в повітряному просторі України.
Україна
Росія
Словаччина
Угорщина
Віктор Орбан
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Роберт Фіцо
