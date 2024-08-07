Гарріс і Волц провели першу спільну передвиборчу кампанію у Філадельфії
6 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс та обраний нею кандидат у віцепрезиденти, губернатор штату Міннесота, Тім Волз провели свою першу спільну передвиборчу кампанію у штаті Філадельфія
Про це повідомляє Reuters.
У своєму виступі Волз згадав своє виховання в маленькому містечку Небраска, свою 24-річну службу в Національній гвардії армії та свою попередню кар’єру вчителя соціальних наук у середній школі та футбольного тренера.
"Це мої учні підштовхнули мене балотуватися", — сказав він, "Вони побачили в мені те, що я сподівався прищепити їм: відданість загальному благу, віру в те, що одна людина може змінити ситуацію".
Волз звернувся до кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа та його кандидата у віцепрезиденти сенатора Джей Ді Венса, демонструючи, що лише Волз підійде до традиційної ролі віцепрезидента.
"Він знущається над нашими законами, він сіє хаос і розкол, і це вже не кажучи про його послужний список як президента. Він замерз перед обличчям кризи COVID, він завалив нашу економіку під землю, і не помиляйтеся, насильницькі злочини зросли за Дональда Трампа. Це навіть не враховуючи злочини, які він скоїв", — сказав Вальц про Трампа.
Волз розкритикував республіканців за обмеження репродуктивних прав жінок, проблема, яка мучила республіканців після того, як Верховний суд США у 2022 році скасував конституційне право жінок на аборт.
Що передувало
16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс.
1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
6 серпня Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти: ним став губернатор штату Міннесота Тім Волз
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