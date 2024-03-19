Гібридна війна РФ: на Балтиці понад 870 літаків мали проблеми з навігацією

Про це повідомив шведський OSINT-аналітик під псевдонімом Маркус Джонсон.

Last 46 hours Baltic Jammer has been running in south Baltics.



At least 873 unique aircrafts has had their navigation equipment jammed. Each one a passenger jet filled with civilians.



E.g. Ryanairs SP-RKS has been without GPS for at least 2 hours going in and out of Vilnius. pic.twitter.com/hMWhKzbaiH — Markus Jonsson (@auonsson) March 16, 2024

Журналіст Der Spiegel Матьє фон Рор зазначає, що масове зникнення сигналу в регіоні Балтійського моря може бути результатом російської "гібридної війни". Він також називає точну кількість літаків, яким заблокували навігацію – 873. Більшість із них – пасажирські.

У випадку з 43 літаками GPS-навігація була недоступна понад дві години.

14 березня британські ЗМІ опублікували інформацію, що Росія порушила роботу GPS-сигналу в літаку, на якому міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс летів до Польщі та назад.

На військовому літаку Dassault 900LX Falcon Шаппс вирушив на полігон Оржиш, де разом зі своїм польським колегою Владиславом Касіняк-Камишем спостерігав за навчаннями Dragon-24. На борту літака також була група британських журналістів.

За даними британських ЗМІ, під час польоту літака в районі російської Калінінградської області сигнал GPS був порушений приблизно на 30 хвилин, і пілоти були змушені використовувати альтернативні методи, щоб визначити місцеперебування літака. Те ж сталося ввечері на зворотному шляху.

Як зазначає "Радіо Свобода", на початку року Польська аеронавігаційна служба повідомила пілотам про аномалії підключення до GPS. Тоді повідомлялося про перебої в навігації поблизу України та на північно-західному кордоні Росії.

Майже відразу на прокремлівських ресурсах з'явилися повідомлення про глушіння зв'язку. Проте в ньому говориться, що НАТО нібито навмисно порушує сигнал GPS, щоб приховати розгортання своїх військ. Російська пропаганда стверджує, що це свідчить про те, що альянс готується «наступати». Країни НАТО впевнені, що Росія випробовує способи ефективного глушіння сигналів літаків, і це є методом "гібридної війни".