Голова мінфіну США попередила банки й експортерів Китаю про "значні наслідки" у разі допомоги Росії

Про це пише Bloomberg.

"Я наголосила, що компанії, у тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - йдеться в заяві Єллен.

Міністерка наголосила, що будь-які банки, які сприяють великим транзакціям, що направляють товари військового призначення або подвійного призначення на російську оборонно-промислову базу, наражаються на ризик санкцій США.

Bloomberg зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається розправитися з фірмами по всьому світу, які допомагають Росії уникнути мережі санкцій, які Штати та їхні союзники запровадили проти Москви після її вторгнення до України у 2022 році.

Хоча Китай був об'єктом минулих попереджень, послання Єллен, доставлене до китайської столиці, було незвичайним прямою загрозою санкцій.