Голова мінфіну США попередила банки й експортерів Китаю про "значні наслідки" у разі допомоги Росії
Міністерка фінансів США Джанет Єллен завершила чотири дні переговорів у Китаї попередженням банкам та експортерам країни про наслідки, якщо ті допомагатимуть зміцнювати військовий потенціал Росії
Про це пише Bloomberg.
"Я наголосила, що компанії, у тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії, і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - йдеться в заяві Єллен.
Міністерка наголосила, що будь-які банки, які сприяють великим транзакціям, що направляють товари військового призначення або подвійного призначення на російську оборонно-промислову базу, наражаються на ризик санкцій США.
Bloomberg зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається розправитися з фірмами по всьому світу, які допомагають Росії уникнути мережі санкцій, які Штати та їхні союзники запровадили проти Москви після її вторгнення до України у 2022 році.
Хоча Китай був об'єктом минулих попереджень, послання Єллен, доставлене до китайської столиці, було незвичайним прямою загрозою санкцій.
- Тим часом 8 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров почав дводенний візит до столиці Китаю - Пекіну. Він проведе переговори з очільником МЗС КНР Ван Ї зокрема і про війну в Україні
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