Голова СБУ Малюк зустрівся з послами G7: говорили про ситуацію з Bihus.Іnfo та спецоперації служби

Про це інформує пресцентр СБУ.



Зазначається, що зустріч, яку ініціювала СБУ, відбулася у Києві. Велику сімку представляли надзвичайні та повноважні посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконувач обов’язків посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).



Малюк розповів їм про те, який внесок СБУ робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, про враження Кримського мосту, витіснення РФ із Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки та про інші спецоперації.



"Результатів СБУ дійсно багато. Співробітники Служби працюють у найгарячіших точках війни. За майже 2 роки повномасштабної війни понад 930 наших бійців отримали державні нагороди, серед них - 12 Героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю на понад 1 млрд доларів, знищили понад 500 танків. Також ми викрили 47 агентурних мереж ворога за рік. Усі цифри говорять самі за себе", – прозвітував очільник СБУ.

Окремо Малюк розповів про готовність Служби безпеки "захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова".



"Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції Bihus.Іnfo. За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема щодо звільнення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення", - додають у пресцентрі.



Малюк наголосив, що незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. За його словами, це той стандарт, який "ми маємо високо тримати, особливо під час війни".

"Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ", - підкреслив він.

Що відомо про скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування. Правоохоронці зареєстрували провадження. На наступний день "Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info. Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів.

19 січня команда Bihus.Info заявила, що, за їхніми даними, до стеження було залучено щонайменше 30 людей.

Невдовзі Зеленський повідомив, що одразу після повідомлення про стеження за медійниками запрошував до себе голову Служби безпеки Василя Малюка. Президент наголосив, що інцидент слід ретельно розслідувати.

5 лютого розслідувачі Bihus.Info опублікували розслідування щодо стеження за ними. Завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу команда ідентифікувала, що стеження організував департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Спецслужба відповіла, що незалежні медіа є невіддільною складовою демократичного суспільства, а їхні співробітники повинні діяти виключно на захист національних інтересів.

Згодом депутати Верховної Ради підтримали рішення про виклик Василя Малюка для доповіді у справі щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.Info.