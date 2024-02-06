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Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: ВР викликала голову СБУ Малюка для доповіді

6 лютого, 2024 вiвторок
14:36
Суспільство Василь Малюк

Депутати Верховної Ради підтримали рішення про виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка для доповіді у справі щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.Info

Про це повідомили депутати Ярослав Железняк, Ірина Геращенко та Ярослав Юрчишин

"За нашою з Ярославом Железняком від фракції Голос пропозиції парламент погодився викликати голову СБУ Василя Малюка для заслуховування справи щодо тиску на працівників Бігус.Інфо", - написав голова комітету зі свободи слова Юрчишин.

Вказано, що за відповідне рішення проголосували 159 нардепів. 

Коли очільник СБУ з'явиться з доповіддю у ВР наразі невідомо. 

Що відомо про скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали. 

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування. Правоохоронці зареєстрували провадження. На наступний день "Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info. Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів. 

19 січня команда Bihus.Info заявила, що за їхніми даними до стеження було залучено щонайменше 30 людей. 

Невдовзі Зеленський повідомив, що одразу після повідомлення про стеження за медійниками запрошував до себе голову Служби безпеки Василя Малюка. Президент наголосив, що інцидент слід ретельно розслідувати.

5 лютого розслідувачі Bihus.Info опублікували розслідування щодо стеження за ними. Завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу команда ідентифікувала, що стеження організував департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Спецслужба відповіла, що незалежні медіа є невіддільною складовою демократичного суспільства, а їх співробітники повинні діяти виключно на захист національних інтересів. 

Теги:
Україна
Верховна Рада
СБУ
ВРУ
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