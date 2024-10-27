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Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post

Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
18:38
Світ Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск працював нелегально в Сполучених Штатах, коли він розпочав свою підприємницьку кар’єру після того, як відмовився від аспірантури в Каліфорнії

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Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на експартнерів, судові протоколи та документи компанії.

Зазначається, що Маск не мав законного права працювати під час створення компанії Zip2, яка була продана приблизно за $300 млн у 1999 році. 

"Це був крок Маска до Tesla та інших підприємств, які зробили його світовим лідером. найбагатша людина — і, можливо, найуспішніший іммігрант Америки", - пише WP.

Маск прибув до Пало-Альто в 1995 році, щоб здобути ступінь магістра в Стенфордському університеті, але ніколи не записувався на курси, замість цього працюючи над своїм стартапом.

Юристи кажуть, після закінчення школи Маск втратив законну підставу залишатися в США.

Іноземні студенти не можуть кинути школу, щоб побудувати компанію, навіть якщо їм не відразу отримають гроші, сказав Леон Фреско, колишній імміграційний юрист Міністерства юстиції.

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За словами колишніх партнерів, вільний бізнес-підхід Маска незабаром вступив у конфлікт зі сподіваннями Zip2 стати публічною компанією.

Коли компанія венчурного капіталу Mohr Davidow Ventures вклала $3 ​​млн у компанію Маска в 1996 році, в угоді про фінансування, копію якої отримало WP, було зазначено, що брати Маск і їхній партнер мали 45 днів, щоб отримати статус легальної роботи. В іншому випадку фірма може повернути свої інвестиції.

"Їхній імміграційний статус не був таким, яким він мав би бути для того, щоб легально працювати, керуючи компанією в США. Ми не хочемо, щоб нашого засновника депортували", — сказав член правління Zip2 у той час, який пізніше став виконавчим директором Дерек Прудіан.

Інший великий акціонер на той час сказав, що незначна проблема привернула додаткову увагу до нерозв'язаних питань імміграції братів Маск. За словами шести колишніх партнерів і акціонерів Zip2, Маск сказав колегам, що перебуває в країні за студентською візою.

Ілон Маск щодо своєї імміграційної історії ніколи не визнав, що працював без належного легального статусу. У 2013 році він пожартував про те, що на початку своєї кар’єри перебував у "сірій зоні". А у 2020 році Маск заявив, що отримав "студентську робочу візу" після того, як відклав навчання в Стенфорді.

Маск, його адвокат Алекс Спіро та менеджер сімейного офісу Маска не відповіли на запити про коментарі.

  • Ілон Маск пообіцяв щодня до виборів у листопаді виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку першої та другої поправок до Конституції США.
Теги:
Новини
Ілон Маск
США
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