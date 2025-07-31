Іран вимагає від США компенсувати шкоду від ударів по ядерних обʼєктах Тегерана

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

Арагчі наголосив: США мають пояснити Ірану, чому напали посередині переговорного процесу. За його словами, Тегеран має переконатися, що це не повториться.

"І вони повинні компенсувати шкоду, яку вони завдали… Шлях до переговорів вузький, але він не є неможливим. Мені потрібно переконати свою ієрархію, що якщо ми підемо на переговори, інша сторона прийде з реальною рішучістю для безпрограшної угоди", – додав він.

Іранський міністр стверджує: під час 12-денної війни та після обмінювався повідомленнями зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

"Нам потрібні реальні заходи зміцнення довіри з їхнього боку… Моє повідомлення (Віткоффу_ не таке вже й складне. Я сказав, що нещодавня агресія довела, що немає військового рішення для ядерної програми Ірану, але можна знайти переговорне рішення", – підкреслив Арагчі.

Зокрема, глава МЗС Ірану додав, що такі заходи мають передбачати, зокрема, фінансову компенсацію.

Раніше Іран заявив, що буде продовжувати ядерні переговори з європейськими державами після "серйозного, відвертого й детального" діалогу в Туреччині.

Конфлікт Ірану й Ізраїля

У ніч проти 22 червня президент США Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. За його словами, американські військові завдали ударів по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані.

Згодом Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне й остаточне припинення вогню на 12 годин. За його словами, уранці 24 червня воно вже почалося.

Натомість 24 червня Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. У Тегерані заявили, що "у ворога не залишалося іншого вибору, окрім відступити".

Центральне розвідувальне управління США підтвердило, що ядерна програма Ірану зазнала серйозних збитків внаслідок нещодавніх ударів. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану завдали масштабних і серйозних пошкоджень.