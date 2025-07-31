Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Іран вимагає від США компенсувати шкоду від ударів по ядерних обʼєктах Тегерана

Іран вимагає від США компенсувати шкоду від ударів по ядерних обʼєктах Тегерана

Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
16:09
Світ Іран

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що для переговорів зі США Вашингтон повинен компенсувати його країні шкоду, завдану від ударів по ядерних обʼєктах у червні

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

Арагчі наголосив: США мають пояснити Ірану, чому напали посередині переговорного процесу. За його словами, Тегеран має переконатися, що це не повториться.

"І вони повинні компенсувати шкоду, яку вони завдали… Шлях до переговорів вузький, але він не є неможливим. Мені потрібно переконати свою ієрархію, що якщо ми підемо на переговори, інша сторона прийде з реальною рішучістю для безпрограшної угоди", – додав він.

Іранський міністр стверджує: під час 12-денної війни та після обмінювався повідомленнями зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

"Нам потрібні реальні заходи зміцнення довіри з їхнього боку… Моє повідомлення (Віткоффу_ не таке вже й складне. Я сказав, що нещодавня агресія довела, що немає військового рішення для ядерної програми Ірану, але можна знайти переговорне рішення", – підкреслив Арагчі. 

Зокрема, глава МЗС Ірану додав, що такі заходи мають передбачати, зокрема, фінансову компенсацію.

  • Раніше Іран заявив, що буде продовжувати ядерні переговори з європейськими державами після "серйозного, відвертого й детального" діалогу в Туреччині.

Конфлікт Ірану й Ізраїля

У ніч проти 22 червня президент США Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. За його словами, американські військові завдали ударів по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані. 

Згодом Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне й остаточне припинення вогню на 12 годин. За його словами, уранці 24 червня воно вже почалося. 

Натомість 24 червня Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. У Тегерані заявили, що "у ворога не залишалося іншого вибору, окрім відступити".

Центральне розвідувальне управління США підтвердило, що ядерна програма Ірану зазнала серйозних збитків внаслідок нещодавніх ударів. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що удари Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану завдали масштабних і серйозних пошкоджень.

Теги:
Новини
політика
МЗС
Близький Схід
Іран
ядерна зброя
ядерна програма
ядерна безпека
США
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Автор Катерина Ганжа
30 липня, 2025 середа
Військовозобов’язаним, які досягли віку 25 років та не проходили військову службу чи БЗВП, присвоюватимуть звання без виклику до ТЦК
шахед
Автор Ірена Моляр
28 липня, 2025 понедiлок
До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі
Аерофлот
Автор Марина Клюєва
29 липня, 2025 вiвторок
"Можливо, ми є свідками чогось небаченого у воєнній справі": Defense Express про кібератаку на Аерофлот
Київ
+20.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 47.48
    Продаж 48.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
31 липня
16:07
OPINION
Чому Зеленський згадав про реформу АРМА?
15:51
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві влучання в житлові будинки, є загиблі та постраждалі
15:48
Юлія Свириденко
НАБУ спростувало повідомлення нібито про підготовку підозри Свириденко й посадовцям ОП
15:31
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індійські державні НПЗ припинили закуповувати нафту РФ на тлі оголошення Трампом санкцій, - Reuters
15:29
Оновлено
Володимир Зеленський
Видатки на оборону збільшено на 412,3 млрд грн: Зеленський підписав закон щодо змін до держбюджету
15:09
Оновлено
Зеленський
Зеленський підписав закон щодо посилення повноважень НАБУ і САП
15:00
Ексклюзив
НАБУ
Складно сказати, що НАБУ та САП неефективні, - голова Ради громадського контролю при НАБУ Швець
14:53
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
"Ключові гарантії відновлено, але виклики залишаються": у ЄС відреагували на голосування за законопроєкт щодо НАБУ і САП
14:46
війна з Росією
Росіяни ведуть літній наступ після ротації та перекидання на фронт укомплектованих полків, - військовий
14:44
Гінтаутас Палуцкас
Прем'єр Литви подав у відставку на тлі звинувачень у корупції
14:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
Володимир Зеленський
Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким
14:22
Ексклюзив
"Україна має стратегію і знає, що робити": експосол Польщі у ЄС Трущинський про боротьбу з корупцією
14:10
Оновлено
Трамп
"Заходить на дуже небезпечну територію": Трамп відреагував на погрози Медведєва і назвав його невдахою
14:01
OPINION
Ризик Покровська
13:53
Є ключовим елементом системи ППО: партизани "Атеш" виявили секретну радіолокаційну роту окупантів у Севастополі
13:52
сили ППО
Зголошуються чоловіки 60+: у ЗСУ розповіли про перші результати експерименту з посилення ППО добровольцями
13:52
Юрій Макаров
Справа про напад на журналіста Макарова: поліція встановила, що він поранив себе сам
13:31
Унаслідок атаки РФ на Київ 31 липня пошкоджено будівлю кіностудії Довженка
13:07
Дмитро Костюк
Нардеп Костюк оголосив про вихід із фракції "Слуги Народу" через позбавлення НАБУ й САП незалежності
12:59
Боєприпаси українського виробництва
Уряд спростив обіг та використання в оборонному виробництві вибухових матеріалів
12:46
засідання Верховної Ради
Вперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради транслюють наживо
12:33
Новини компаній
"Добробут" надає безоплатну допомогу постраждалим через ракетну атаку на Київ 31 липня
12:18
Розкрадав кошти на закупівлі дронів: на Київщині викрили начфіна бойової бригади ЗСУ
12:07
OPINION
А якщо не проголосують?..
12:06
Марʼяна Безугла
"Щось намутили": Безугла пояснила, чому голосуватиме за президентський законопроєкт про НАБУ й САП
11:50
акція за відновлення незалежності НАБУ і САП
"Голосуйте!": у Києві біля блокпоста ВРУ відбувається акція за повернення повноважень НАБУ і САП
11:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українські командири скаржаться на приховування правди про фронт, а влада ухиляється від відповідальності. Акценти світових ЗМІ 31 липня
11:14
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 31 липня
11:01
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Уряд спростив військовий облік 25-річних чоловіків і жінок із медичною або фармацевтичною освітою
11:00
У Харкові затримали колишнього енергетика, який працював на РФ
10:52
Україна школа
У Раді пояснили, чому відтермінували підвищення зарплат учителям
10:46
OPINION
Чому я буду голосувати за повернення повноважень НАБУ і САП
10:45
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 липня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:29
Ексклюзив
Валерій Залужний
Залужний чудово адаптувався в роль дипломата, - експертка Ключковська
10:04
OPINION
Кілька запитань до спікера Ради
09:55
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 288 БПЛА та 3 ракети "Іскандер-К", якими РФ атакувала Україну
09:45
Аналітика
Система LOCUST
Тихі лазери проти гучних дронів: не сьогодні, але, можливо, завтра
09:31
Ексклюзив
ЗСУ
Командування ЗСУ робить все можливе, щоб протидіяти планам ворога на Покровському напрямку, - офіцер ЗСУ Цехоцький
09:28
Росія щодня продукує нові і нові обмани
"Снайпери і мобілізація з 18 років": ЦПД попередив, як росіяни продукують фейки про мирні акції в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV