Ізраїль заборонив агентству ООН у справах палестинських біженців діяти на своїй території

Про це інформує The Times of Israel.

Вказано, що за законопроєкт, який фактично забороняє БАПОР працювати на ізраїльській території, проголовували 92 законодавці, проти - 10.

"Ізраїль стверджує, що понад 10 відсотків співробітників БАПОР в Газі пов'язані з терором, а навчальні заклади під егідою організації постійно підбурюють до ненависті до Ізраїлю і прославляють терор", - йдеться у повідомленні.

Інший прийнятий законопроєкт забороняє державним органам влади вступати в будь-які контакти з БАПОР. Це, як вказує видання, суттєво обмежить його діяльність у Газі та на Західному березі річки Йордан.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що прийняття цих законопроєктів стане "катастрофою". Водночас голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що це "матиме катастрофічні наслідки".