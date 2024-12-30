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Каллас поклала на Росію пряму відповідальність за пошкодження кабелів у Балтійському морі

Марія Науменко
30 грудня, 2024 понедiлок
10:21
Світ Кая Каллас

Очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас вперше поклала на Росію пряму відповідальність за пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі

Зміст

Про це вона заявила в інтерв'ю Welt.

Вона закликала до нових санкцій проти Москви.

У виданні зазначили, що це звинувачення стало першим випадком, коли ЄС прямо пов'язав Росію зі зростанням числа актів саботажу на території Європи, які сталися в останні місяці.

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"Саботаж в Європі збільшився відтоді, як Росія почала війну проти України. Останні спроби саботажу в Балтійському морі не є випадковими інцидентами. Скоріше, вони є частиною цілеспрямованих і скоординованих дій, спрямованих на пошкодження нашої цифрової та енергетичної інфраструктури", - наголосила Каллас.

Вона також додала, що "тіньовий флот Росії" становить загрозу для навколишнього середовища та зміцнює військовий потенціал країни.

За її словами, ЄС тепер "вживатиме сильніших заходів для протидії ризикам, які становлять ці кораблі". 

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

Згодом стало відомо, що ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі.

Крім того, Естонія розгорнула військовий корабель Raju для патрулювання підводних ліній електропередачі у відповідь на нещодавній інцидент в Балтійському морі.

У неділю, 29 грудня, поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Європа
Естонія
Фінляндія
втручання Росії
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