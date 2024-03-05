Канада розглядає можливість відправлення до України військових інструкторів

Про це міністр оборони Канади Білл Блер заявив під час пресконференції на базі канадських збройних сил Едмонтон, передає Global News.

За його словами, будь-які канадські військові будуть відправлені лише для виконання "небойових" задач.

Фото: Getty Images

Міністр наголосив, що умови в Україні повинні змінитися, перш ніж канадські війська зможуть повернутися в понівечену війною країну, де вони навчали українських солдатів до повномасштабного вторгнення РФ.

"Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання", - заявив Блер.

Канада навчила понад 40 тисяч українських солдатів у межах операції "Об'єднувач", яка розпочалася у 2015 році після окупації Криму Росією. Однак після початку повномасштабної війни канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

"Ми провели низку обговорень з українцями... Коли умови будуть відповідними, ми зможемо повернутися", - сказав Блер.