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Канада розглядає можливість відправлення до України військових інструкторів

5 березня, 2024 вiвторок
10:30
Світ міністр оборони Канади Білл Блер

Канада готова скерувати в Україну військових інструкторів, які навчали ЗСУ до повномасштабного вторгнення Росії. Однак зараз для цього немає умов

Про це міністр оборони Канади Білл Блер заявив під час пресконференції на базі канадських збройних сил Едмонтон, передає Global News.

За його словами, будь-які канадські військові будуть відправлені лише для виконання "небойових" задач.

військові, Канада

Фото: Getty Images

 

Міністр наголосив, що умови в Україні повинні змінитися, перш ніж канадські війська зможуть повернутися в понівечену війною країну, де вони навчали українських солдатів до повномасштабного вторгнення РФ.

"Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання", - заявив Блер.

Канада навчила понад 40 тисяч українських солдатів у межах операції "Об'єднувач", яка розпочалася у 2015 році після окупації Криму Росією. Однак після початку повномасштабної війни канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

"Ми провели низку обговорень з українцями... Коли умови будуть відповідними, ми зможемо повернутися", - сказав Блер.

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
  • Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
  • 4 березня Макрон сказав, що найближчим часом не відправлятиме військових в Україну, але не закриває дебати щодо цього.
Теги:
Україна
Канада
Війна з Росією
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