Кандидат Трампа у віцепрезиденти Венс хоче, щоб Байдена заохотили скласти повноваження президента

Про це він написав у Х.

"Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?", – написав Ді Венс.

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