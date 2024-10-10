Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після курсу хімієтерапії
Принц та принцеса Уельські зустрілися з батьками, діти яких загинули внаслідок нападу з ножем у липні. Це був перший офіційний вихід Кейт Міддлтон на публіку після завершення курсу хімієтерапії
Про це інформує ВВС.
Вказано, що Кейт несподівано вирішила приєднатися до чоловіка під час візиту в Саутпорт. Там вони провели приватну зустріч з трьома сім'ями, які втратили дітей, внаслідок нападу з ножем на дитячий танцювальний клуб.
Джерела з королівського оточення вказують, що вона вирішила приєднатися до принца Вільяма, щоб показати свою "підтримку, емпатію і співчуття місцевій громаді". Це був перший офіційний вихід принцеси на публіку після завершення курсу хімієтерапії.
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Крім того, вони поспілкувалися з рятувальниками, медиками, правоохоронцями, які допомагали на місці нападу, та з вчителькою танців, яка була присутня під час нападу.
Видання вказує, що захід мав бути приватним, втім, Кейт також виступила публічно. Подружжя також зробило пожертву через свій благодійний фонд для збору коштів для фізичної та психологічної допомоги співробітникам поліції і швидкої допомоги, які постраждали під час нападу і заворушень, що виникнули опісля.
- 22 березня стало відомо, що у 42-річної принцеси Уельської Кетрін Міддлтон діагностували онкологічне захворювання й вона розпочала курс хімієтерапії.
- 9 вересня вона повідомила, що завершила курс хімієтерапії, проте шлях до повного одужання ще довгий.
- 18 вересня стало відомо, що принцеса Уельська повернулася до роботи вперше після того, як розпочала лікування від раку.
- 2 жовтня принц Вільям та Кейт Міддлтон зустрілися з дівчиною, яка бореться з рідкісною формою раку. Фотографії з зустрічі стали першими офіційними кадрами Кейт Міддлтон у 2024 році.
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