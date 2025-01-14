Хусити вдарили по Ізраїлю балістичною ракетою: її уламок застряг у даху житлового будинку
Єменські хусити заявили, що в ніч на вівторок, 14 січня, вдарили по Ізраїлю "гіперзвуковою балістичною ракетою". Її уламок застряг у даху житлового будинку
Про це повідомляє The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що спробувала перехопити ракету, яка викликала сирени на значній території в центральній частині Ізраїлю.
Додатково, хусити повідомили про запуск чотирьох безпілотників, що також були націлені на Ізраїль.
Представники угруповання пообіцяли продовжувати свої напади до "кінця агресії проти палестинців".
Поліція відзвітувала, що уламки від ракетного обстрілу знайшли в населених пунктах поблизу Єрусалиму.
Наразі сапери вилучають фрагменти в громадах Цур Хадасса і Мево Бейтар, закликаючи мешканців уникати контакту з ними.
На опублікованих фото видно великий циліндр, імовірно частину ракети, що поцілила в житловий будинок.
Інформації про постраждалих не надходило.
- У ніч на 21 грудня з території Ємену була випущена гіперзвукова балістична ракета, яка влучила в один із районів Тель-Авіва, унаслідок чого щонайменше 16 людей поранено.
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