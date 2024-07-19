Кім Чен Ин прийняв військову делегацію Росії
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прийняв російську військову делегацію в четвер, 18 липня
Про це повідомила державна радіостанція "Голос Кореї".
Делегацію очолив заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко.
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Як зазначило російське державне пропагандистське агентство ТАСС, "Кім Чен Ин закликав армії КНДР та Росії згуртуватися для захисту миру".
"Під час зустрічі Кім Чен Ин висловив підтримку військової агресії Росії в Україні. Він нагадав про нещодавній візит Володимира Путіна до Пхеньяна, наголосивши на необхідності зміцнення зв'язків між арміями двох країн для забезпечення регіонального та глобального миру", – додало видання The Moscow Times.
- 19 червня Володимир Путін приїздив у КНДР на запрошення Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу в разі нападу на одного з підписантів. Також лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Згодом Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там ідеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
- 20 червня Володимир Путін заявив, що в разі постачання Україні летального озброєння Південна Корея стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу
- Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може відправити свій експедиційний корпус для участі у війні на боці Росії. А речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що північнокорейські війська стануть гарматним м'ясом, якщо вирушать воювати разом із російськими силами в Україні
- 2 липня в міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії
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