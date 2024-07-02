КНДР погодилася з росіянами, це офіційний вступ у війну проти України, - офіцер ЗСУ Лапін
На сьогоднішній день є офіційна заява, яка свідчить про те, що КНДР погодилася з росіянами. Отже, ще одна країна вступила у війну проти України
Про це розповів спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в етері Еспресо.
"Ми зараз можемо говорити, що бачимо переміщення військ з КНДР, або ні. Це, знаєте, так само, як росіяни заявили, що передали тактичну ядерну зброю Білорусі. Це вже порушення правил нерозповсюдження ядерної зброї чи ще не порушення? Росіяни заявили, що передали, Лукашенко сказав, що отримав. А західний світ сьогодні каже: ні, ну в нас ще немає даних, що передали (інженерні бригади КНДР, - ред.)", - зауважив він.
Росія зробила цю заяву, Північна Корея підтвердила. Отже, це офіційний вступ у війну ще однієї країни, каже Лапін.
"Якщо західний світ проковтнув і вмився, ну то вибачте. Я просто пригадую історію з Іраном, коли ми всі говорили, що для Ірану головний ворог не Україна, для Ірану головний ворог - це Ізраїль. І що сьогодні відбувається? А якщо Північна Корея отримає технології від Росії, то що будуть говорити тоді гаранти стабілізації у тому регіоні? А західні партнери? Ну, ми ж не бачимо, що вже солдати переїхали. Давайте ще почекаємо, коли переїдуть. Але що далі будемо робити?" - додав він.
- 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там ідеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
- 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
- Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
- Нещодавно речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що північнокорейські війська стануть гарматним м'ясом, якщо їх відправлять воювати разом із російськими силами в Україні.
- 2 липня в міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії.
- Військовослужбовець, майор ЗСУ Єгор Чечеринда розповів про військову загрозу для ЗСУ в разі відправлення КНДР інженерних бригад на фронт в Україну.
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