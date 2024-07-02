КНДР погодилася з росіянами, це офіційний вступ у війну проти України, - офіцер ЗСУ Лапін

Про це розповів спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в етері Еспресо.

"Ми зараз можемо говорити, що бачимо переміщення військ з КНДР, або ні. Це, знаєте, так само, як росіяни заявили, що передали тактичну ядерну зброю Білорусі. Це вже порушення правил нерозповсюдження ядерної зброї чи ще не порушення? Росіяни заявили, що передали, Лукашенко сказав, що отримав. А західний світ сьогодні каже: ні, ну в нас ще немає даних, що передали (інженерні бригади КНДР, - ред.)", - зауважив він.

Росія зробила цю заяву, Північна Корея підтвердила. Отже, це офіційний вступ у війну ще однієї країни, каже Лапін.

"Якщо західний світ проковтнув і вмився, ну то вибачте. Я просто пригадую історію з Іраном, коли ми всі говорили, що для Ірану головний ворог не Україна, для Ірану головний ворог - це Ізраїль. І що сьогодні відбувається? А якщо Північна Корея отримає технології від Росії, то що будуть говорити тоді гаранти стабілізації у тому регіоні? А західні партнери? Ну, ми ж не бачимо, що вже солдати переїхали. Давайте ще почекаємо, коли переїдуть. Але що далі будемо робити?" - додав він.