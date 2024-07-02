"Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Є інформація, що п’ять інженерних бригад можуть висуватися сюди з Північної Кореї. Чим вони небезпечні? Під час Корейської війни дуже активно використовувалася саме тунельна, підземна війна. Це був винахід корейців, коли під землею інженерні бригади рили для себе казарми, центри управління на глибині 80-100 м. Вони були абсолютно убезпечені від американських авіанальотів. Також вони рили тунелі, через які входили в тил ворога. Це росіяни зараз використали в Торецьку, зокрема під час останньої їхньої наступальної кампанії, перед тим - в Авдіївці", - зазначив Чечеринда.

За його словами, корейці можуть використати такий досвід у російсько-українській війні, це дуже небезпечно.

"Ми можемо прочитати про війну Північної та Південної Кореї і використання цих підземних тунелів для прориву в тил ворога. Корейці мають тут досвід, на жаль, і наші Сили оборони мають це враховувати, щоб унеможливити проведення подібних операцій на українській території", - сказав він.

Армія КНДР становить 1,2 млн особового складу, зауважив військовослужбовець: "Можливо, вони будуть будувати щось для основних сил. Але поява корейців на українській війні, це безумовно, порушення будь-яких міжнародних норм і стандартів. Чисельність армії КНДР - 1,2 млн, це достатньо велика сила. Світова громадськість має на це зважати".