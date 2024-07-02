"Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті
Військовослужбовець, майор ЗСУ Єгор Чечеринда розповів про військову загрозу для ЗСУ, у разі відправлення КНДР інженерних бригад на фронт в Україну
Про це він повідомив у етері Еспресо.
"Є інформація, що п’ять інженерних бригад можуть висуватися сюди з Північної Кореї. Чим вони небезпечні? Під час Корейської війни дуже активно використовувалася саме тунельна, підземна війна. Це був винахід корейців, коли під землею інженерні бригади рили для себе казарми, центри управління на глибині 80-100 м. Вони були абсолютно убезпечені від американських авіанальотів. Також вони рили тунелі, через які входили в тил ворога. Це росіяни зараз використали в Торецьку, зокрема під час останньої їхньої наступальної кампанії, перед тим - в Авдіївці", - зазначив Чечеринда.
За його словами, корейці можуть використати такий досвід у російсько-українській війні, це дуже небезпечно.
"Ми можемо прочитати про війну Північної та Південної Кореї і використання цих підземних тунелів для прориву в тил ворога. Корейці мають тут досвід, на жаль, і наші Сили оборони мають це враховувати, щоб унеможливити проведення подібних операцій на українській території", - сказав він.
Армія КНДР становить 1,2 млн особового складу, зауважив військовослужбовець: "Можливо, вони будуть будувати щось для основних сил. Але поява корейців на українській війні, це безумовно, порушення будь-яких міжнародних норм і стандартів. Чисельність армії КНДР - 1,2 млн, це достатньо велика сила. Світова громадськість має на це зважати".
- 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
- 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
- Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
- Нещодавно речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати разом з російськими силами в Україні.
- 2 липня у міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії.
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