Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті
Ексклюзив

"Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті

2 липня, 2024 вiвторок
11:11
Війна з Росією армія КНДР

Військовослужбовець, майор ЗСУ Єгор Чечеринда розповів про військову загрозу для ЗСУ, у разі відправлення КНДР інженерних бригад на фронт в Україну

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Є інформація, що п’ять інженерних бригад можуть висуватися сюди з Північної Кореї. Чим вони небезпечні? Під час Корейської війни дуже активно використовувалася саме тунельна, підземна війна. Це був винахід корейців, коли під землею інженерні бригади рили для себе казарми, центри управління на глибині 80-100 м. Вони були абсолютно убезпечені від американських авіанальотів. Також вони рили тунелі, через які входили в тил ворога. Це росіяни зараз використали в Торецьку, зокрема під час останньої їхньої наступальної кампанії, перед тим - в Авдіївці", - зазначив Чечеринда.

За його словами, корейці можуть використати такий досвід у російсько-українській війні, це дуже небезпечно.

"Ми можемо прочитати про війну Північної та Південної Кореї і використання цих підземних тунелів для прориву в тил ворога. Корейці мають тут досвід, на жаль, і наші Сили оборони мають це враховувати, щоб унеможливити проведення подібних операцій на українській території", - сказав він.

Армія КНДР становить 1,2 млн особового складу, зауважив військовослужбовець: "Можливо, вони будуть будувати щось для основних сил. Але поява корейців на українській війні, це безумовно, порушення будь-яких міжнародних норм і стандартів. Чисельність армії КНДР - 1,2 млн, це достатньо велика сила. Світова громадськість має на це зважати".

  • 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
  • Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
  • 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
  • Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
  • Нещодавно речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що північнокорейські війська стануть "гарматним м'ясом", якщо їх відправлять воювати разом з російськими силами в Україні.
  • 2 липня у міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії.
Теги:
Світ
Україна
Росія
КНДР
Володимир Путін
військові
російська армія
Кім Чен Ин
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
доллар, валюта
1 липня, 2024 понедiлок
Економіст Несходовський спрогнозував, який курс долара буде до кінця літа та восени
Богдан Кротевич
30 червня, 2024 неділя
Начштабу "Азова" Кротевич: на ставку верховного головнокомандувача слід запрошувати комбригів
Автор Антін Борковський
30 червня, 2024 неділя
Путін втрачає Z-патріотів, і другий похід на Кремль може виявитися більш вдалим, - Піонтковський
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 липня
11:18
На Донеччині через ворожі обстріли впродовж доби загинули 4 людини, ще 27 постраждали
11:05
Двоє військових і спільниця: в Одесі затримали агентів ФСБ, які виявляли ППО та шпигували в порту
11:02
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ наказав цивільним евакуюватися з другого за розміром міста Гази Хан-Юніса
11:00
Інтерв’ю
Олександр Кошиць
Він цю місію виконав на 100%:  роль диригента Олександра Кошиця в становленні української культурної дипломатії
10:44
Марія Яремчук
Співачка Марія Яремчук відреагувала на повідомлення в ЗМІ, що народила дитину від Олександра Пономарьова 
10:22
На фото переправа через Сіверський Донець
Злочини РФ проти екології: окупанти завдали шкоди річці Сіверський Донець на суму 1,9 млрд гривень
10:21
Україна - Євросоюз
Через збільшення обсягів імпорту: ЄС повернув мита на яйця та цукор з України
10:08
Замах на казахського журналіста Садикова у Києві
Убивство казахського опозиціонера в Києві: після смерті Садикова підозрюваним змінять підозру
10:06
OPINION
Валерій Пекар
Найскладніша проблема євроінтеграції — людський капітал
09:41
Володимир Зеленський та Віктор Орбан
До Києва прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
09:38
Ексклюзив
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Армія РФ може в будь-який момент спробувати розширити плацдарм активних бойових дій на Сумщині чи Харківщині, - ДПСУ
09:23
метро
З'явилася петиція з проханням установити захисні екрани на станціях метро в Києві
09:09
Умєров з Остіном
Умєров летить до Вашингтона для зустрічі з очільником Пентагону Остіном
09:03
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 189 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбили 49 атак РФ
08:40
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: кількість загиблих зросла до двох
08:36
підводний човен рф
РФ з початку війни в Україні двічі відправляла ударний підводний човен у бік Ірландського моря, - Bloomberg
08:17
Маріуполь окупанти
У Лисичанську обмежили видачу гуманітарки, у Кремінній - продовольча криза: ОВА повідомила про критичну ситуацію на ТОТ
08:02
OPINION
Костянтин Корсун
Влада арештувала мої рахунки...
07:55
Хаві Сімонс, Нідерланди - Франція, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 2 липня
07:45
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку безпілотників на дві області і Крим
07:27
втрати окупантів
Понад 1200 окупантів, 8 танків і 56 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:20
Айдос Садиков
У Києві помер казахський опозиціонер Садиков, на якого у червні скоїли напад
07:09
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
У Нідерландах видали дозвіл на експорт F-16 до України
06:57
росія ООН
В ООН вимагають у Росії припинити глушити GPS-звʼязок
06:55
Кріштіану Роналду (в центрі), Португалія - Словенія, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 1 липня
06:33
Радбез ООН
В ISW оцінили, як Росія може використати головування в Радбезі ООН
06:27
Буча
Прокурорів в Австрії просять розслідувати випадки зґвалтування військовими РФ під час окупації Київщини
06:24
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ вивела на чергування у Чорному морі 7 кораблів, один з них - ракетоносій
06:15
Росія з КНДР
У міноборони США заявили, що наразі не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії
05:49
Ілюстративне фото
В Північній Кореї заявили про успішне випробування нової балістичної ракети, яка може нести надвелику боєголовку
05:18
Оновлено
Трамп
Верховний суд США постановив, що Трамп має "частковий імунітет від кримінального переслідування" у справі про штурм Капітолія
03:51
ЛГБТ
У Латвії набув чинності закон про цивільні партнерства: перша одностатева пара вже зареєструвала стосунки
02:37
Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан може приїхати до Києва 2 липня, - The Guardian
02:07
ями на дорогах
У Києві на одній з вулиць на місяць обмежать рух транспорту
01:38
британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше
На війні з РФ загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше
01:04
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
01:04
РФ у відповідь на санкції заборонила в'їзд для 99 громадян Канади
00:42
Кріштіану Роналду (праворуч), Португалія - Словенія, Євро-2024
Португалія по пенальті перемогла Словенію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024
00:38
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
Напад на волонтерку у Києві 2 червня: підозрювані визнали вину, обвинувальний акт скеровано до суду
2024, понедiлок
1 липня
23:56
Джо Байден у Варшаві
Демократи планують достроково висунути Байдена в президенти США, аби припинити партійні дискусії щодо його заміни, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV