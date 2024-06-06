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Китай - ідеологічний ворог демократичної Європи і України, - Рибачук

6 червня, 2024 четвер
22:34
Світ Китай

Олег Рибачук, голова ГО “Центр спільних дій” (Віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005)) прокоментував можливості альтернативного Саміту миру, який запропонував Китай

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Про це він розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Українець і китаєць точно не брати. Китай - ідеологічний ворог демократичної Європи. Оскільки Україна є частиною демократичної Європи, то Китай - ідеологічний ворог України. Ідеологія для Сі Цзіньпіна та комуністичної партії Китаю це основна. Там навіть не стільки економічний чи геополітичний фактор відіграє роль, а саме ідеологія визначає партнерство. Тому нам не треба мати ніяких ілюзій", - зазначив він.

Перед тим як оцінювати альтернативний саміт, який готує Китай, спочатку треба побачити, як пройде саміт миру у Швейцарії, каже Рибачук.

"По-перше цифри неспівставні, а по-друге, подивимось яким чином цей швейцарський форум перейде у наступний. Тому що це не можна виставляти як окрему непов'язану подію. Обидва форуми декларують бажання досягти миру, справедливості, торжества міжнародного права у російсько-українській війні або "кризи", як це називає Китай. Тому від того, як пройде саміт у Швейцарії, залежить дуже багато", - додав він.

  • Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток. Свою участь підтвердилиуже 107 держав і міжнародних організацій.
  • 31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. Зокрема, держави вдаються до трьох дій, аби перешкодити події.
Теги:
Україна
Росія
Китай
ЄС
Швейцарія
Війна з Росією
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