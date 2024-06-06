Китай - ідеологічний ворог демократичної Європи і України, - Рибачук

Про це він розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Українець і китаєць точно не брати. Китай - ідеологічний ворог демократичної Європи. Оскільки Україна є частиною демократичної Європи, то Китай - ідеологічний ворог України. Ідеологія для Сі Цзіньпіна та комуністичної партії Китаю це основна. Там навіть не стільки економічний чи геополітичний фактор відіграє роль, а саме ідеологія визначає партнерство. Тому нам не треба мати ніяких ілюзій", - зазначив він.

Перед тим як оцінювати альтернативний саміт, який готує Китай, спочатку треба побачити, як пройде саміт миру у Швейцарії, каже Рибачук.

"По-перше цифри неспівставні, а по-друге, подивимось яким чином цей швейцарський форум перейде у наступний. Тому що це не можна виставляти як окрему непов'язану подію. Обидва форуми декларують бажання досягти миру, справедливості, торжества міжнародного права у російсько-українській війні або "кризи", як це називає Китай. Тому від того, як пройде саміт у Швейцарії, залежить дуже багато", - додав він.