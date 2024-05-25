Китай намагається підгорнути Глобальний Південь під себе, - дипломат Хандогій

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Китай нарощує свій авторитет серед країн Півдня. От хоча б оця остання інформація про те, що Китай і Бразилія виношують та пропонують якусь альтернативну конференцію. Це говорить, що спроби Китаю привернути, пригорнути до себе Глобальний Південь продовжуються. Значною мірою Китай досяг певних успіхів у цьому, і Африка, і Азія, звісно, значна частина країн, в принципі, підтримують і проводять лояльну політику до тієї, яку проводить Китай", - пояснив Хандогій.

За його словами, таким чином поступово формується значна група держав, зокрема Глобального Півдня, навколо Китаю.

"Щодо того, як цьому запобігти, - важко сказати. Ми є свідками певної втрати провідної ролі Сполучених Штатів Америки в силу різних причин, зокрема зараз через президентську гонитву, яка іде повним ходом, і на цьому фоні Америка втрачає можливості впливу на своїх колишніх навіть союзників і партнерів. Отже, це така довготривала історія, якої ми будемо свідками ще певний час", - підсумував президент Української асоціації зовнішньої політики.