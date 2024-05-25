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Китай намагається підгорнути Глобальний Південь під себе, - дипломат Хандогій

25 травня, 2024 субота
21:15
Світ Китай

Президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій прокоментував зусилля Китаю впливати на Глобальний Південь, зокрема Індію, Бразилію, Південну Африку, Пакистан, Індонезію та Нігерію, які шукають альтернативи світовому порядку під проводом Заходу

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Китай нарощує свій авторитет серед країн Півдня. От хоча б оця остання інформація про те, що Китай і Бразилія виношують та пропонують якусь альтернативну конференцію. Це говорить, що спроби Китаю привернути, пригорнути до себе Глобальний Південь продовжуються. Значною мірою Китай досяг певних успіхів у цьому, і Африка, і Азія, звісно, значна частина країн, в принципі, підтримують і проводять лояльну політику до тієї, яку проводить Китай", - пояснив Хандогій.

За його словами, таким чином поступово формується значна група держав, зокрема Глобального Півдня, навколо Китаю.

"Щодо того, як цьому запобігти, - важко сказати. Ми є свідками певної втрати провідної ролі Сполучених Штатів Америки в силу різних причин, зокрема зараз через президентську гонитву, яка іде повним ходом, і на цьому фоні Америка втрачає можливості впливу на своїх колишніх навіть союзників і партнерів. Отже, це така довготривала історія, якої ми будемо свідками ще певний час", - підсумував президент Української асоціації зовнішньої політики.

  • Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримують проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін. 

Теги:
Росія
Китай
Бразилія
Африка
США
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