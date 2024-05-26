Китай прагне стати посередником у переговорному процесі України з РФ, - експертка-міжнародниця Плаксієнко-Бутирська

Про це розповіла експертка з питань Східної Азії, магістриня зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська в етері телеканалу "Еспресо".

"З одного боку, Китай працює над тим, щоб відстояти позиції Росії, а з іншого - щоб запропонувати власні мирні пропозиції як таку об'єднуючу формулу. Це створюється, щоб у майбутньому альтернативно, чи якимось іншим чином, запропонувати форму переговорів, яка буде прийнята Росією і підтримана країнами-однодумцями. Очевидно, про Україну вони особливо не думають. Можливо поки що напрацьовується така можливість, яка б дала їм шанс бути країною-посередником, на основі чиїх мирних пропозицій буде базуватися майбутній переговорний процес", - повідомила вона.

Китай намагається певною мірою розмити старання України, яка намагається зібрати Саміт миру у Швейцарії, каже Плаксієнко-Бутирська.

"Поза лаштунками спостерігається той факт, що Китай намагається певним чином комунікувати з іншими країнами, зокрема Глобального Півдня і тими, хто входить до майданчика БРІКС стосовно того, що Росія має бути присутня на Саміті миру. Як результат, ми бачимо заяву радника президента Бразилії, який відвідав Пекін 23 травня про те, що він підтримує позицію Китаю стосовно залучення Росії до саміту. Ми маємо інформацію про те, що бразильський президент не буде представлений на саміті миру. Таким чином, з моєї точки зору, Китай працює на те, щоб відстояти позиції Росії", - резюмувала вона.