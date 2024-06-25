КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Сеул виявив в них паразитів

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з вечора понеділка, 24 червня, КНДР відправила близько 350 повітряних куль. Близько 100 куль впали в північній провінції Кьонгі, яка розташована біля Сеула, і в самій столиці. Мешканцям радили не торкатись вмісту куль.

"Вміст кульок був переважно паперовими відходами, і поки що не було ніяких загроз для безпеки", - йдеться в повідомленні.

Однак остання партія повітряних куль перетнула кордон через кілька годин після того, як міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що експертиза десятків з більш ніж 1600 повітряних куль, відправлених Північною Кореєю з кінця травня, показала, що паразити, які містяться у фекаліях, були доставлені разом з розрізаною на шматки спідньою білизною, краватками та шкарпетками.