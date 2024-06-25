КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Сеул виявив в них паразитів
Південна Корея заявила виявила таких паразитів, як аскариди, у повітряних кулях зі сміттям, відправлених Північною Кореєю
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з вечора понеділка, 24 червня, КНДР відправила близько 350 повітряних куль. Близько 100 куль впали в північній провінції Кьонгі, яка розташована біля Сеула, і в самій столиці. Мешканцям радили не торкатись вмісту куль.
"Вміст кульок був переважно паперовими відходами, і поки що не було ніяких загроз для безпеки", - йдеться в повідомленні.
Однак остання партія повітряних куль перетнула кордон через кілька годин після того, як міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що експертиза десятків з більш ніж 1600 повітряних куль, відправлених Північною Кореєю з кінця травня, показала, що паразити, які містяться у фекаліях, були доставлені разом з розрізаною на шматки спідньою білизною, краватками та шкарпетками.
- 29 травня Північна Корея вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
- За кілька днів КНДР запустила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
- Після запусків сотень повітряних куль, наповнених сміттям і екскрементами, через кордон до Південної Кореї посадовці КНДР заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені.
- 4 червня, військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.
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