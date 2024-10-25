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Колишня модель Стейсі Вільямс звинуватила експрезидента США Дональда Трампа в сексуальних домаганнях

Марія Науменко
25 жовтня, 2024 п'ятниця
16:47
Світ Дональд Трамп

Колишня модель купальників для журналу Sports Illustrated, Стейсі Вільямс, звинуватила експрезидента США Дональда Трампа в сексуальних домаганнях на початку 1990-х років

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Про це інформує CNN.

Вільямс стверджує, що інцидент стався біля офісу Трампа в Трамп-Тауер на початку 1990-х років, коли їй було близько 20 років. 

В той час модель зустрічалась із Джеффрі Епштейном - американським мільярдером, який неодноразово звинувачувався в сексуальних злочинах за зв'язок з неповнолітніми дівчатами.

Вільямс розповіла, що вони з Епштейном гуляли разом на П'ятій авеню в Нью-Йорку в 1993 році, коли Епштейн привів її до Трамп-тауер, щоб побачити Трампа.

За її словами, Трамп привітав їх біля свого офісу.

Вільямс детально описала той вечір, зазначивши, що Трамп доторкався до її грудей, стегон та сідниць. За її словами, Епштейн спостерігав за ситуацією, посміхаючись.

"Як тільки він опинився переді мною, він пригорнув мене до себе, і його руки були просто на мені і не відпускали, - підкреслила ворна. - А потім руки почали рухатися, і вони були на моїх грудях, на стегнах, спустилися до моїх сідниць, піднялися догори, і так весь час - вони були просто на мені. І я завмерла. Я не могла зрозуміти, що відбувається".

Невдовзі після цієї зустрічі Вільямс розповіла, що отримала від Трампа листівку, доставлену кур'єром до її модельної агенції, із зображенням Палм-Біч на лицьовій стороні, на якій був зображений його курорт Мар-а-Лаго.

"Стейсі, твоя домівка далеко від дому. З любов'ю, Дональд", - йшлося на звороті листівки.

Три друзі Вільямс підтвердили, що вона розповідала їм про цей інцидент ще у 2006, 2015 та 2018 роках.

Натомість штаб Трампа категорично заперечив звинувачення, називаючи їх неправдивими та пов'язаними з політичною кампанією Гарріс.

"Ці звинувачення, озвучені під час дзвінка кампанії Гарріс за два тижні до виборів, є неправдивими", - заявила речниця кампанії Трампа Кароліна Левітт. 

Вона також стверджувала, що почерк на листівці не належав Трампу.

  • 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.
  • 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі. 18 квітня – присяжних обрали.
  • 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
  • Трамп став першим в історії США президентом засудженим за тяжкий злочин. 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним Трампа у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
Теги:
Новини
Кримінал
політика
секс
Дональд Трамп
вибори у США
США
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