Команди світових лідерів думають про організацію зустрічей із Трампом "найближчими місяцями", - СNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, ознайомлені з ситуацією.

За словами співрозмовників телеканалу, лідери держав готові до всіх варіантів зустрічей із Трампом, зокрема приїхати в Нью-Йорк чи в Мар-а-Лаго - резиденцію республіканця у Флориді. Також зазначено, що деякі світові лідери припускають зустріч із Трампом перед його інавгурацією, яка має відбутись у січні 2025 року.

"Іноземні лідери, звертаючись до Трампа після його перемоги, покладаються на свій досвід спілкування з ним під час його першого президентства, коли дивіденди приносили лестощі та особиста увага", - пише СNN.

За словами іноземного дипломата, наразі існує "краще розуміння" Трампа, ніж у 2016 році. Це, як він зазначив, стало результатом "потоку вітань" ще до офіційного оголошення результатів виборів у США.