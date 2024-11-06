Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Команди світових лідерів думають про організацію зустрічей із Трампом "найближчими місяцями", - СNN

Команди світових лідерів думають про організацію зустрічей із Трампом "найближчими місяцями", - СNN

Дар'я Куркіна
6 листопада, 2024 середа
19:44
Світ Дональд Трамп

Команди лідерів світових країн розпочали думати про підготовку потенційних зустрічей з новообраним президентом США Дональдом Трампом

Зміст

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, ознайомлені з ситуацією.

За словами співрозмовників телеканалу, лідери держав готові до всіх варіантів зустрічей із Трампом, зокрема приїхати в Нью-Йорк чи в Мар-а-Лаго - резиденцію республіканця у Флориді. Також зазначено, що деякі світові лідери припускають зустріч із Трампом перед його інавгурацією, яка має відбутись у січні 2025 року.

"Іноземні лідери, звертаючись до Трампа після його перемоги, покладаються на свій досвід спілкування з ним під час його першого президентства, коли дивіденди приносили лестощі та особиста увага", - пише СNN.

За словами іноземного дипломата, наразі існує "краще розуміння" Трампа, ніж у 2016 році. Це, як він зазначив, стало результатом "потоку вітань" ще до офіційного оголошення результатів виборів у США.

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
  • Також повідомлялось, що президент США Джо Байден планує зателефонувати та привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах.
Теги:
Новини
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Північна Корея
Автор Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
Умєров підтвердив інформацію про перші зіткнення між ЗСУ та військовими КНДР на Курщині
конгрес США
Автор Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР
танки Абрамс
Автор Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
20:04
Київ метро
У метро Києва пасажир потрапив під потяг, низку станцій закрили на вхід
20:02
OPINION
Галактика Баха
20:02
Live
Егіналду (на передньому плані), Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" - "Янг Бойз"0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
20:00
мобілізація
Чому військові частини не можуть самостійно проводити базову підготовку бійців: пояснення Генштабу
19:38
Українці за кордоном відтепер можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту
19:36
На Курщині бійці 47-ї ОМБр взяли в полон ексвагнерівця, який є свідком відтинання голів полоненим українським військовим
19:10
Огляд
Дональд Трамп
Вибори у США: перемога Трампа, прогнози експертів та чого очікувати Україні
19:06
Камала Гарріс
Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах, - ЗМІ
19:05
Ексклюзив
окупанти танк
Силам оборони доведеться відійти від Курахового, - військовий експерт Ступак
18:59
Ексклюзив
Дональд Трамп
Жодних підстав для оскарження результатів виборів у США немає, - професор Айзенберг
18:54
вогонь, полум'я, пожежа
На околицях Чернігова вибухнула крилата ракета, є постраждалі
18:52
ЦВК визнала співзасновника Prometheus Примаченка обраним нардепом
18:49
Продукти для військових
Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ
18:43
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
18:29
Мелітополь
Окупанти змусили українських школярів і студентів писати російський радіодиктант
18:21
Офіс генпрокурора
Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців
18:17
Пресреліз
Leave no one behind partnership
Проєкт "Не залишити нікого осторонь": Прикарпаття змінює підхід до ІТ-освіти
18:16
Майже половина іноземних студентів у ЗВО Польщі - українці, - польське міністерство
18:14
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
18:05
OPINION
Чи впливає на щось облікова ставка НБУ
17:55
Відключення світла
Відключення світла без стресу: що варто мати вдома у разі відсутності електрики
17:48
Міжнародні партнери за координації Міненерго передали газопоршневу установку Одесі
Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста
17:44
Упаковка для курячих яєць
Оригінальні способи використання упаковки з-під яєць: топ-6 ідей
17:37
Трамп
Стратегія для України та наслідки для Європи: глави міноборони Франції та Німеччини обговорять перемогу Трампа на виборах у США
17:30
евакуація
На Куп'янському напрямку евакуації підлягають 8 тис. цивільних
17:30
Огляд
ракета FZ275 LGR
Що таке FZ275 LGR і як Україна планує долучитися до виготовлення високоточних ракет із лазерним наведенням
17:22
Джо Байден
Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News
17:10
Демісезонна та зимова: Міноборони тестує нові зразки жіночої форми
17:08
У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина
17:07
Олександр Усик
Промоутер спрогнозував революційні зміни у карʼєрі Усика
17:06
Прапор США
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III
16:56
Ексклюзив
Європа не здатна повноцінно замінити допомогу США для України, - Defense Express
16:55
У жовтні вибухотехніки розмінували 24 тис. га землі, найбільше – на Херсонщині
16:54
Вимагає $500 млн: Universal звинуватила дистриб’ютора Believe у піратстві музики Ріанни й Леді Гаги
16:48
Дмитро Різник, Ліга чемпіонів, Шахтар
"Шахтар" - "Янг Бойз": букмекери оцінили ймовірність перемоги українців у матчі Ліги чемпіонів
16:38
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті зафіксували 99 боєзіткнень, окупанти скинули на Курщину 7 КАБів
16:27
Оновлено
Війна з Росією
З 1 листопада термін підготовки в навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб, - Генштаб
16:26
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На ТОТ України окупанти відкривають центри популяризації російської мови
16:24
Південна Корея допоможе з відновленням корпусу профліцею на Київщині, який у 2022 році зруйнували окупанти
16:24
Марк Рютте
Рютте назвав війська КНДР на європейській землі небезпечним розширенням конфлікту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV