Компанії, що інвестували в криптовалюту Дурова, пов'язані з вивезенням ресурсів з окупованого Донбасу, - ЗМІ

Про це йдеться в журналістському розслідуванні видання "Важные истории".

У виданні зазначили, що після окупації Росією частини Донбасу у 2014 році в регіоні розпочалася боротьба за право вивозити і продавати сировину.

Згідно з розслідуванням, серед учасників цього розподілу був Сергій Курченко, "гаманець" колишнього президента України Віктора Януковича, який втік з країни після Революції Гідності. Курченко контролював фірми, які займались вивезенням ресурсів з Донбасу та діяли під протекцією ФСБ та адміністрації президента.

Основними покупцями сировини з Донбасу виявилися нідерландські компанії Stiron B.V. і ME Property Invest.

Як зазначили журналісти, ME Property Invest керувала Stiron B.V., проте їхня структура власності влаштована таким чином, що не дає змоги дізнатися, хто насправді ними володіє.



У 2018 році Stiron B.V. отримала близько 10 млн євро для інвестицій в TON від трьох інших компаній з Великої Британії та Чехії, які оформлені на підставних осіб з України.

"Усі інвестори пройшли детальні процедури KYC/AML (Know Your Customer - "знай свого клієнта"; Anti-money laundering - "протидія відмиванню злочинних доходів" - ред.) у провідних KYC-провайдерів Європи і в європейських банках", - заявив представник Telegram.



У 2019 році Комісія з цінних паперів США (SEC) визнала токени Дурова цінними паперами і заборонила їхній випуск, оскільки емітенти не розкрили інформацію про фінансовий стан, бізнес і ризики. Суд зобов'язав Павла Дурова повернути гроші інвесторам.



У червні 2020 року Дуров підписав мирову угоду з SEC і зобов'язався повернути інвесторам 1,2 мільярда доларів, а також заплатити штраф у розмірі майже 20 млн доларів.

Арешт засновника Telegram Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.

28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави. 31 серпня Дуров під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами.