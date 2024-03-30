Конфліктна ситуація буде погіршуватися: дипломат Толкач про позицію Сербії щодо вступу Косово у міжнародні організації

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Переважна частина сербів виступає проти дозволу на вступ Косово до будь-яких міжнародних організацій. Не забуваймо, що рік тому в Охриді (місто в Північній Македонії, – ред.) не була підписана угода, але обговорена та погоджена, як дорожня карта, так звана Охридська угода, у якій було визначено, що Сербія не буде проти вступу Косово у міжнародні організації. Однак Сербія буде використовувати всі можливості, щоб не допустити цього", - прокоментував дипломат.

За його словами, Сербія намагається балансувати, тобто вона не приєдналася до санкцій проти РФ і продовжує співпрацю з країною-агресоркою.

"Західні Балкани були завжди певним тригером та конфліктонебезпечним регіоном. Отже, кому вигідний ще один конфлікт у Європі, думаю, не треба багато говорити, це і так зрозуміло. Гра і балансування продовжуватиметься. Конфліктна ситуація, як на мене, буде лише погіршуватися", - зауважив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія.