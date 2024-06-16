Кореспондентка Висоцька поділилася, хто на Саміті миру у Швейцарії спілкується з російськими пропагандистами

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"За мною пресцентр - як бачимо, журналістів досить багато, не так багато, як вчора, - понад 500. Сьогодні хто спить, хто вже поїхав, але інтерес залишається. Тут уже між нами циркулює проєкт фінального комюніке, яке сьогодні буде остаточно затверджене і підписане учасниками. Важливо, що, якщо ще кілька днів тому в цьому проєкті зустрічалися слова в основному "агресія" і "конфлікт", то вже у фінальному проєкті, який ми бачили, війна називається війною", - поділилася Висоцька.

Щодо присутності російських пропагандистів, вона сказала: "Для мене взагалі дуже дивно було тут побачити російських журналістів, тому що я зазвичай працюю в європейській інституції й туди їм шлях зачинений, тобто я російського журналіста не бачила вже кілька років в очі. Я була шокована, коли сіла за стіл у пресцентрі й буквально через одну людину від мене чоловік почав розмовляти російською. Я запитала, звідки він: "Я журналіст РИА.Новости". Для мене це було, знаєте, як у зоопарку побачити якогось незвичайного звіра. У нас група українських журналістів сидить разом у великому пресцентрі, коло нас часто ходять РИА.Новости й ТАСС, також є "Медуза", "Дождь", але їх не бачила".

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Кореспондентка наголосила, що українці не спілкуються з ними.

"Дуже видно велику увагу до них зі сторони швейцарських журналістів. Я навіть бачила, що один з цих так званих колег, а насправді пропагандистів, давав багато інтерв'ю. У нього питали, чи не утискають їх тут на Саміті, як вони спілкуються з українськими журналістами. Тобто вони тут не просто працюють, а ще є такими медійними персонами. Власне допуск російських ЗМІ - це була вимога Швейцарії, адже держава нейтральна й позиціює себе як рівновіддалена від сторін так званого (як вони іноді називають) конфлікту", - пояснила медійниця.

Водночас учора керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що на наступний Саміт буде запрошено Росію. Щодо цього Висоцька сказала: "Насправді не зовсім це так, бо попри те, що там і кому Єрмак сказав, Україна все-таки тут намагається відстоювати, що прямих перемовин з Росією за столом переговорів не повинно бути до того, як не буде сформульований єдиний міжнародний Мирний план, заснований на всіх 10 пунктах української формули, й тільки після того, як цей план буде готовий, тоді його передадуть Росії й Росія буде запрошена. Якщо сказав пан Єрмак - можливо, він щось більше знає, але це те, що заявляється тут, на Саміті".

Що відомо про Саміт миру та заяви представників країн

15 червня у швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру. На заході присутні 100 делегацій - від 92 країн і 8 міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський окреслив три пункти, на яких буде зосереджений Глобальний саміт миру. Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другий - продовольча безпека. А третій - це звільнення полонених і депортованих осіб.

Зеленський заявив, що мирний план буде представлений Росії після того, як його узгодять країни у межах першого Саміту миру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення про припинення вогню, без офіційних перемовин, призведе до замороженого конфлікту та буде небезпечним для України та Європи загалом.

Міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко прокоментував виступ президентки Швейцарії Віоли Амгерд під час Глобального саміту миру: "Вона говорить про те, що головною метою цього зібрання, сьогоднішньої та завтрашньої конференції буде підготувати ґрунт для того, щоб Україна й Росія сіли за стіл переговорів. Уявляєте, яка дитяча наївність рівня, справді, десяткового не більше, далі вже діти стають трошки розумнішими".

В Офісі президента не виключають участі Росії в наступному Саміті миру, якщо РФ "не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство".