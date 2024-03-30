Кожен, хто втомився підтримувати Україну, має подумати про наслідки для Європи, - міністр фінансів Німеччини
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер застерігає від послаблення підтримки України в її оборонній боротьбі проти РФ. Водночас він закликає думати про наслідки для Європи
Про це пише n-tv.
"Наш мир і наша свобода під загрозою. Путін не просто стурбований Україною, він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі", - каже Лінднер.
За його словами, президент Росії Володимир Путін хоче влади над усією Європою, щоб контролювати спосіб життя і процвітання країн.
"Той, хто втомиться підтримувати Україну, тому що це занадто напружено або занадто дорого, повинен подумати про наслідки. Небезпека війни наблизилася б до нас", - заявив міністр.
- У великодньому зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав німців підтримувати Україну заради справедливого миру.
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