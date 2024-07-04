Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції

Про це повідомляє Le Figaro.

Ле Пен в ефірі телеканалу TF1 прокоментувала заяву МЗС РФ у X після перемоги ультраправих в першому турі парламентських виборів, де йшлося про те, що "французький народ прагне до суверенної зовнішньої політики".

Політикиня зазначила: якби у РФ вважали, що "в них є інтерес, вони б не писали в Twitter".

"Коли ви робите такий показний та провокаційний твіт, це можна прирівняти до форми втручання", - заявила вона.

Водночас Ле Пен додала, що "абсолютно не відчуває відповідальності за російські провокації щодо Франції та Емманюеля Макрона".

Також вона наголосила, у разі отримання в парламенті абсолютної більшості - "збереже підтримку України". У той же час політикиня підкресила, що Франція не відправить жодного свого солдата на фронт в Україну.

Вибори у Франції