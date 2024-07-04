Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції
Фактична лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен обурилась через повідомлення російського міністерства закордонних справ, у якому висловлюється підтримка її політичної сили перед другим туром парламентських виборів у Франції
Про це повідомляє Le Figaro.
Ле Пен в ефірі телеканалу TF1 прокоментувала заяву МЗС РФ у X після перемоги ультраправих в першому турі парламентських виборів, де йшлося про те, що "французький народ прагне до суверенної зовнішньої політики".
Політикиня зазначила: якби у РФ вважали, що "в них є інтерес, вони б не писали в Twitter".
"Коли ви робите такий показний та провокаційний твіт, це можна прирівняти до форми втручання", - заявила вона.
Водночас Ле Пен додала, що "абсолютно не відчуває відповідальності за російські провокації щодо Франції та Емманюеля Макрона".
Також вона наголосила, у разі отримання в парламенті абсолютної більшості - "збереже підтримку України". У той же час політикиня підкресила, що Франція не відправить жодного свого солдата на фронт в Україну.
Вибори у Франції
- У неділю, 30 червня, у Франції відбувся перший тур парламентських виборів, за результатами якого перемогла ультраправа партія "Національне об'єднання".
- У Франції з другого туру позачергових виборів знялися понад 200 кандидатів, щоб запобігти можливості формування ультраправою партією абсолютної більшості в парламенті.
- 4 липня група людей напала на офіційну представницю уряду Франції Пріску Тевено, а також на її помічників. Інцидент стався у комуні на південний захід від Парижа.
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