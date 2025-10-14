Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"

Про це пише білоруське ЗМІ БелТА.

Олександр Лукашенко також висловив думку, що багато хто з нобелівських лауреатів не зробили нічого для встановлення миру, а навпаки — сприяли конфліктам.

"Я б радив йому не переживати через це. Адже бути в одному ряду з деякими нинішніми лауреатами йому, мабуть, не варто. Головне — це оцінка його зусиль у світі, а не рішення політизованого комітету", - заявив білоруський диктатор.

Окрім цього, Лукашенко зазначив, що Мінськ готовий до "великої угоди" зі Сполученими Штатами.

"Ми відкриті для співпраці, але наші інтереси повинні бути на першому місці. Якщо американці готові до серйозного діалогу — нумо домовлятися", — наголосив Лукашенко.