Макрон підтвердив участь у Саміті миру в Швейцарії
Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться 15 і 16 червня у Швейцарії
Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, пише "Укрінформ".
"Президент візьме участь у саміті", - заявили у пресслужбі під час телефонної конференції, присвяченої візиту Зеленського до Франції.
Зазначається, що крім військової допомоги, Франція планує надати політичну і дипломатичну підтримку: "До довгострокової військової підтримки України, Франція має намір надати політичну і дипломатичну підтримку".
Що відомо про Саміт миру у Швейцарії
Мирна конференція питань миру в України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.
На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.
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