Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Мерц заявив, що Німеччина не розглядає питання відправки своїх військових в Україну

Мерц заявив, що Німеччина не розглядає питання відправки своїх військових в Україну

Юлія Юліна
8 травня, 2025 четвер
20:30
Світ Фрідріх Мерц

Новий канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що питання відправки німецьких військовослужбовців до України для забезпечення миру "наразі навіть не розглядається"

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Die Welt, передає DW.

"Ми ще дуже далеко від припинення вогню, і ще далі — від мирної угоди", — зазначив Мерц у розмові, яка відбулася під час його першої закордонної поїздки як глави уряду.

Попри це канцлер не виключив інші форми участі Німеччини у гарантуванні безпеки для України або у моніторингу дотримання умов можливого припинення вогню. Зокрема, йдеться про подальшу військову підтримку.

"Ми, звісно, можемо й надалі надавати потужну допомогу українській армії, зокрема зброєю, в координації зі США в межах спільних європейських зусиль", - сказав Мерц.

Він підкреслив, що існує "низка можливостей для забезпечення надійного дотримання угоди про припинення вогню та подальшого мирного врегулювання".

Також канцлер висловив сподівання, що оголошене Росією триденне "перемир’я" на 8–10 травня може бути продовжене. Водночас він наголосив, що це залежить виключно від рішення російського керівництва.

Миротворчі війська в Україні: що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ. 

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправлення військ в Україну.

Президент США Дональд Трамп підтримав розміщення європейських миротворчих військ в Україні, але зазначив, що США не братимуть в цьому участі. 

За словами речника МЗС Франції Крістофа Лемонда, європейські країни наразі обговорюють лише саму можливість відправлення своїх військових до України, а не їхню кількість.

Водночас німецький концерн Rheinmetall заявив про готовність озброїти миротворців в Україні.

16 березня заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль сприйме відправлення західних миротворців в Україну як оголошення війни з НАТО.

2 травня очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна веде предметні консультації з партнерами щодо присутності миротворців на суші, в повітрі та на морі.

Теги:
Новини
Україна
Німеччина
Війна з Росією
миротворча місія
Фрідріх Мерц
Читайте також:
Марк Карні
Автор Дар'я Куркіна
6 травня, 2025 вiвторок
Премʼєр Канади Карні сказав Трампу в Овальному кабінеті, що його країна "не продається". Реакція Трампа
уламки літака в районі міста Пампор
Автор Олена Будько
8 травня, 2025 четвер
Між Індією та Пакистаном відбувся один із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації, – CNN
Віктор Ягун
Автор Євген Козярін
7 травня, 2025 середа
Можливий удар "Орєшником" по Києву - це завершення всіх можливостей для перемовин, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Київ
+10.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.77
  • EUR
    Купівля 46.52
    Продаж 47.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
9 травня
14:59
В естонській Нарві на кордоні з Росією розмістили плакат з Путіним в образі Гітлера
14:57
Український письменник і військовий Валерій Пузік отримав відзнаку ім. Галини Могильницької
14:49
Ексголова ЦРУ Девід Петреус
За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус
14:42
Оновлено
У Львові в День Європи дали старт запуску спецтрибуналу з розслідування злочинів РФ проти України: деталі
14:34
Ексклюзив
"Алея кохання" у Наводницькому парку
У Києві заклали "Алею кохання" на честь полеглих у російсько-українській війні героїв
14:10
Барський аматорський театр випустить альбом аудіоказок, які начитають українські ветерани
14:08
Володимир Огризко
"Якби в американської адміністрації була політична воля, Путін приповз би до столу переговорів", - ексміністр закордонних справ Огризко
14:03
OPINION
День перемоги Китаю. Як Росія платить найвищу ціну за підтримку Сі?
13:46
Оновлено
Віктор Орбан
Розвідка Угорщини шпигувала проти України: СБУ викрила агентурну мережу. Сіярто прокоментував
13:42
Іванна Климпуш-Цинцадзе
У Євросоюзі немає консенсусу щодо Угорщини, - голова комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Климпуш-Цинцадзе
13:08
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Членство в ЄС буде безпековою компонентою для майбутнього України, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
12:24
погода весна хмари
Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати цими вихідними
12:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 квітня – 3 травня
Росіянам знову доводиться йти на оперативну паузу: Defence Express про Запорізький фронт
12:14
Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС
12:03
Нова пошта закрила останнє відділення у Костянтинівці на Донеччині
12:00
OPINION
Росія впаде. Це не надія, а реальна перспектива
11:51
Роман Костенко
На фронті "перемир'я" не дотримується, - полковник СБУ Костенко
11:39
Режисер "Громовержців*" Джейк Шраєр веде переговори з Marvel Studios про зйомки нового фільму про Людей Ікс
11:16
Оновлено
Кір Стармер
Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії
11:14
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Відновити лідерство, яке останнім часом було втрачено: Онопрієнко про очікування щодо стратегічного вектора Лева XIV
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія очікує перемоги, але новий Папа затьмарив Путіну парад. Акценти світових ЗМІ 9 травня
10:40
За безстрашну відданість справедливості та істині: Ліна Костенко отримала премію імені митрополита Андрея Шептицького
10:36
електроенергія
Через негоду зріс рівень споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі 9 травня
10:32
Анонс
КБФ
Другий день 17-го Щорічного Київського Безпекового Форуму під гаслом “UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора: трансляція (ОНОВЛЕНО)
10:27
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро, злотий
10:20
Фрідріх Мерц
Мерц провів телефонну розмову із Трампом: говорили про Україну
10:06
OPINION
Європа не по Urals
10:02
Ексклюзив
У ворога не вийде прорвати оборону на Покровському напрямку, - 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина"
10:00
На аукціон виставили коштовності, повʼязані з останками Будди. Уряд Індії пригрозив судом
09:58
Аналітика
Україна і США підписали угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови
Диявол у деталях: які пункти в угоді зі США найбільше турбують український бізнес
09:44
Малиш із серцем велета: 9 травня Герой України Олег Фадєєнко міг би святкувати День народження
09:28
Папа Франциск
Папа Франциск збирався приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року, - посол Ватикану
09:15
У Білгороді звинуватили Україну в атаці на урядову будівлю
09:05
Ексклюзив
"Орешник" путін
Полковник запасу Стельмах пояснив, що у відповідь на "Орешник" може застосувати Україна
08:50
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 193 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:36
Дональд Трамп
CNN: Трамп націлився на глибоководний видобуток копалин. Чому це може бути небезпечним
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Провокації ФСБ на 9 травня: рух "Атеш" звернувся до жителів ТОТ
08:15
Москва
У Росії рекордно впала підтримка війни з Україною: лише 30% опитаних хочуть її продовження
08:09
Ексклюзив
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Мав чітку позицію: Добрянський про відносини обраного Папи з Трампом за його першу каденцію
08:01
OPINION
Леви на Апостольському престолі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV