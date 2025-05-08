Мерц заявив, що Німеччина не розглядає питання відправки своїх військових в Україну

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Die Welt, передає DW.

"Ми ще дуже далеко від припинення вогню, і ще далі — від мирної угоди", — зазначив Мерц у розмові, яка відбулася під час його першої закордонної поїздки як глави уряду.

Попри це канцлер не виключив інші форми участі Німеччини у гарантуванні безпеки для України або у моніторингу дотримання умов можливого припинення вогню. Зокрема, йдеться про подальшу військову підтримку.

"Ми, звісно, можемо й надалі надавати потужну допомогу українській армії, зокрема зброєю, в координації зі США в межах спільних європейських зусиль", - сказав Мерц.

Він підкреслив, що існує "низка можливостей для забезпечення надійного дотримання угоди про припинення вогню та подальшого мирного врегулювання".

Також канцлер висловив сподівання, що оголошене Росією триденне "перемир’я" на 8–10 травня може бути продовжене. Водночас він наголосив, що це залежить виключно від рішення російського керівництва.

Миротворчі війська в Україні: що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправлення військ в Україну.

Президент США Дональд Трамп підтримав розміщення європейських миротворчих військ в Україні, але зазначив, що США не братимуть в цьому участі.

За словами речника МЗС Франції Крістофа Лемонда, європейські країни наразі обговорюють лише саму можливість відправлення своїх військових до України, а не їхню кількість.

Водночас німецький концерн Rheinmetall заявив про готовність озброїти миротворців в Україні.

16 березня заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль сприйме відправлення західних миротворців в Україну як оголошення війни з НАТО.

2 травня очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна веде предметні консультації з партнерами щодо присутності миротворців на суші, в повітрі та на морі.