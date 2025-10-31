Метеорологічні кулі - новий етап російських гібридних провокацій, – єврокомісар Кубілюс

Про це розповів в етері Еспресо комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.



"Провокації із використанням метеорологічних куль, чи гібридні військові дії, як їх назвала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, — це щось нове. Це новий етап у всіх цих гібридних провокаціях. Ми вже давно спостерігаємо використання подібних куль — раніше їх застосовували для контрабанди тютюнових виробів із Білорусі до країн Європейського Союзу, зокрема через Литву та Польщу. Але тепер ми бачимо навмисні атаки, спрямовані на наш аеропорт у Вільнюсі", - прокоментував єврокомісар.

За його словами, коли ці кулі спрямовують, використовуючи напрям вітру, аби наблизити їх до зони аеропорту, це змушує закривати аеропорт у Вільнюсі. І, звісно, це створює серйозні проблеми — збої в роботі аеропортів завжди болісно позначаються на пасажирах і не тільки.

"Саме тому ми вирішили задіяти всі наявні інструменти, щоб переконати режим Лукашенка, що він робить велику помилку, дозволяючи такі провокації проти Литви. Ми закрили транзит через литовсько-білоруський кордон і звернулися до наших партнерів у ЄС та НАТО. Сподіваємося, що ці заходи дадуть позитивний результат і білоруський режим таки припинить подібні провокації", - резюмував Кубілюс.

Що передувало

У ніч на 5 жовтня повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, які залетіли з території Білорусі. Через це на кілька годин довелося закрити Вільнюський аеропорт, деякі рейси затримали або скасували.

24 жовтня Литва знову закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі.

26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів.

27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками.

29 жовтня повідомлялося, що пункти пропуску на кордоні між Литвою та Білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення литовського повітряного простору метеокулями контрабандистів.

Того ж дня Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій засудив провокативні дії Білорусі щодо проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви.

31 жовтня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Вільнюс рішуче реагуватиме на будь-які порушення свого повітряного простору й готує новий пакет санкцій проти Білорусі.