"Будемо рішуче реагувати на порушення повітряного простору": прем'єрка Литви заявила про підготовку нових санкцій проти Білорусі

Про це вона заявила в інтерв’ю LSM.

За її словами, останніми тижнями над територією Литви неодноразово фіксували польоти контрабандних метеозондів, що залітали з білоруської сторони. Ругінене назвала це "гібридною атакою", зазначивши, що дії сусідньої держави є цілеспрямованими.

"Останні події стали для Литви особливо складним періодом, оскільки якщо раніше через кордон просто перелітали контрабандні повітряні кулі, а ми їх відстежували, щоб потім зловити людей, причетних до контрабанди, то цього тижня ситуація змінилася.Вчора я чітко сказала, що це гібридна атака, і ми не можемо назвати її інакше, тому що ми бачимо цілеспрямований процес: коли вітер попутний і дме в бік аеропорту — раптово з'являються нові повітряні кулі, які успішно злітають, створюючи велику небезпеку для нашої авіації", - наголосила вона.

Вона додала, що литовські прикордонники, поліція та військові увесь тиждень проводяться нічні чергування та інші заходи щодо захисту території країни.

"Ми досить жорстко реагуємо і заявляємо, що не потерпимо і будемо рішуче реагувати на будь-які порушення нашого повітряного простору. Ми використали всі дипломатичні канали, і наше МЗС зараз теж працює над додатковими санкціями проти Білорусі. Ми хочемо об'єднати санкції проти Білорусі та Росії. І це питання ми передамо на розгляд Єврокомісії. Це стосується і закриття кордонів. Це точно такий самий превентивний захід, і ми сподіваємося, що він буде ефективним", - підсумувала очільниця литовського уряду.

Що передувало

У ніч на 5 жовтня повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, які залетіли з території Білорусі. Через це на кілька годин довелося закрити Вільнюський аеропорт, деякі рейси затримали або скасували.

24 жовтня Литва знову закривала два найбільші аеропорти та призупиняла роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію занесло гелієві метеокулі.

26 жовтня президент Литви Гітанас Науседа закликав уряд розглянути можливість повного закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до російського Калінінграда через зростання загрози потрапляння до країни контрабанди і порушення роботи литовських аеропортів.

27 жовтня, Литва оголосила про закриття кордону з Білоруссю, через регулярні порушення з її боку повітряного простору, які Вільнюс вважає гібридними атаками.

29 жовтня повідомлялося, що пункти пропуску на кордоні між Литвою та Білоруссю залишатимуться закритими для більшості мандрівників до кінця листопада у відповідь на нещодавні порушення литовського повітряного простору метеокулями контрабандистів.

Того ж дня Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій засудив провокативні дії Білорусі щодо проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви.