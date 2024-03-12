"Ми маємо поставити питання легітимності не тільки майбутнього президента РФ, а й всієї системи влади", - дипломат Клімкін
Міністр закордонних справ України (2014-2019) дипломат Павло Клімкін закликає до скоординованого виклику Заходу щодо легітимності російської влади після псевдовиборів, підкреслюючи важливість морального виміру ситуації
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Щодо рейду легіону Свобода Росії, дипломат сказав: "Війна має бути на території Російської Федерації й російському режиму не вдасться її перенести на нашу територію і чим далі це буде, тим більшим буде масштаб, логіка і насправді глибина цієї відповіді. Водночас маю, на жаль, розчарувати тих, хто сподівається, що всі ці історії вплинуть на "вибори Путіна". Не знаю чи є це в класичному сенсі президентські вибори, напевно, ні, але "вибори Путіна", я думаю, що вже спланували й щонайменше на ці дні однозначно там все тримають під контролем".
Клімкін наголосив, що бажання російського диктатора проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України - це злочин.
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"Це насправді просто маніпуляція, чистий маразм з погляду міжнародного права, з погляду політики й те, що сьогодні ООН не може відреагувати на це - це параліч, імпотенція ООН, ми до цього вже звикли. Проблема полягає в тому, що нам потрібен дуже скоординований виклик, який Захід має поставити самому собі зараз. Він не може визначити й визнати легітимність цих "виборів", але так само він має зрозуміти яким чином взагалі після цих виборів Захід спілкуватиметься з російською владою, оскільки в Росії президентська республіка - вся система влади побудована на верховному лідері. Як на мене, ми маємо поставити питання про легітимність не тільки того, хто буде переобраний в результаті цих "виборів", а про легітимність всієї системи влади", - підсумував ексміністр закордонних справ України.
Також Клімкін згадав, що перемогу стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії: "Те, що український фільм, який буквально два дні тому отримав "Оскар" показує до чого і як йшла Росія в сенсі цих виборів. Я б показав це ще із такого кута, тобто юридична основа все вже зрозуміло, політика - в основному так, але є ще цей моральний вимір. Ми маємо це використати, просто показавши, як власне Росія йшла до цього й куди вона прийшла, і куди піде далі - з цього фільму дуже-дуже ясно".
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- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.
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