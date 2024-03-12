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Ексклюзив

"Ми маємо поставити питання легітимності не тільки майбутнього президента РФ, а й всієї системи влади", - дипломат Клімкін

12 березня, 2024 вiвторок
22:18
Світ Путін

Міністр закордонних справ України (2014-2019) дипломат Павло Клімкін закликає до скоординованого виклику Заходу щодо легітимності російської влади після псевдовиборів, підкреслюючи важливість морального виміру ситуації

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Щодо рейду легіону Свобода Росії, дипломат сказав: "Війна має бути на території Російської Федерації й російському режиму не вдасться її перенести на нашу територію і чим далі це буде, тим більшим буде масштаб, логіка і насправді глибина цієї відповіді. Водночас маю, на жаль, розчарувати тих, хто сподівається, що всі ці історії вплинуть на "вибори Путіна". Не знаю чи є це в класичному сенсі президентські вибори, напевно, ні, але "вибори Путіна", я думаю, що вже спланували й щонайменше на ці дні однозначно там все тримають під контролем".

Клімкін наголосив, що бажання російського диктатора проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України - це злочин.

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"Це насправді просто маніпуляція, чистий маразм з погляду міжнародного права, з погляду політики й те, що сьогодні ООН не може відреагувати на це - це параліч, імпотенція ООН, ми до цього вже звикли. Проблема полягає в тому, що нам потрібен дуже скоординований виклик, який Захід має поставити самому собі зараз. Він не може визначити й визнати легітимність цих "виборів", але так само він має зрозуміти яким чином взагалі після цих виборів Захід спілкуватиметься з російською владою, оскільки в Росії президентська республіка - вся система влади побудована на верховному лідері. Як на мене, ми маємо поставити питання про легітимність не тільки того, хто буде переобраний в результаті цих "виборів", а про легітимність всієї системи влади", - підсумував ексміністр закордонних справ України.

Також Клімкін згадав, що перемогу стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії: "Те, що український фільм, який буквально два дні тому отримав "Оскар" показує до чого і як йшла Росія в сенсі цих виборів. Я б показав це ще із такого кута, тобто юридична основа все вже зрозуміло, політика - в основному так, але є ще цей моральний вимір. Ми маємо це використати, просто показавши, як власне Росія йшла до цього й куди вона прийшла, і куди піде далі - з цього фільму дуже-дуже ясно".

  • 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які керуватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
  • 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
  • Олександр Голубов, аналітик, який перебуває у Німеччині, розповів, що ймовірно напередодні виборів російського диктатора Володимира Путіна у РФ можливі теракти нібито влаштовані українцями.
  • Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.
Теги:
Новини
вибори
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
Війна з Росією
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