Ми повинні дати відсіч друзям Путіна з ЄС: Фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію

Про це повідомляє Euractiv.

Починаючи свою передвиборчу кампанію в Афінах, Урсула фон дер Ляєн розкритикувала президента Росії Володимира Путіна та його європейських союзників, заявивши, що на майбутніх виборах в ЄС e червні "наша об'єднана і мирна Європа зазнає виклику як зсередини, так і ззовні".

"Росія не тільки намагається стерти Україну з лиця землі. Агресія Росії набагато ширша: Вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи", - наголосила вона, додавши, що "друзі Путіна тут, в Європі" намагаються "переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє".

За її словами, наразі головна мета ЄС полягає у тому, щоб дати відсіч.

"Чи це AfD в Німеччині, чи Національне об'єднання у Франції, чи Конфедерація в Польщі, чи інші. Назви можуть бути різними, але мета одна: вони розтоптують наші цінності та хочуть захопити наше майбутнє", - констатувала президентка Єврокомісії.