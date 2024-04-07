Ми повинні дати відсіч друзям Путіна з ЄС: Фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію
Президентка Єврокомісії та кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на європейських виборах Урсула фон дер Ляєн пообіцяла дати відсіч друзям Путіна
Про це повідомляє Euractiv.
Починаючи свою передвиборчу кампанію в Афінах, Урсула фон дер Ляєн розкритикувала президента Росії Володимира Путіна та його європейських союзників, заявивши, що на майбутніх виборах в ЄС e червні "наша об'єднана і мирна Європа зазнає виклику як зсередини, так і ззовні".
"Росія не тільки намагається стерти Україну з лиця землі. Агресія Росії набагато ширша: Вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи", - наголосила вона, додавши, що "друзі Путіна тут, в Європі" намагаються "переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє".
За її словами, наразі головна мета ЄС полягає у тому, щоб дати відсіч.
"Чи це AfD в Німеччині, чи Національне об'єднання у Франції, чи Конфедерація в Польщі, чи інші. Назви можуть бути різними, але мета одна: вони розтоптують наші цінності та хочуть захопити наше майбутнє", - констатувала президентка Єврокомісії.
- Про намір знову балотуватися на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила 19 лютого.
- 7 березня повідомлялось, що фон дер Ляєн знову висунули кандидаткою на цю посаду, тож її можуть переобрати на другий термін.
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