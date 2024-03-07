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Урсулу фон дер Ляєн висунули кандидаткою на посаду голови Єврокомісії: її можуть переобрати на другий термін

7 березня, 2024 четвер
14:16
Світ

Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн знову висунули кандидаткою на цю посаду, тож її можуть переобрати на другий термін

Про це інформує euronews та Reuters

Вказано, що фон дер Ляєн на посаду висунула Європейська народна партія, яка є провідною політичною групою ЄС. За це рішення проголосували 400 депутатів, ще 89 виступили проти. Таким чином фон дер Ляєн є головною кандидаткою на виборах, які відбудуться у червні. 

Раніше у своїй промові очільниця Єврокомісії гарантувала мир, процвітання і безпеку для європейців, пообіцявши продовжувати рішуче підтримувати Україну, зміцнювати економічну конкурентоспроможність Європи, захищати верховенство права і боротися з нелегальною міграцією.

  • Про намір знову балотуватися на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила 19 лютого.   
Теги:
ЄС
Європейська комісія
Урсула фон дер Ляєн
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