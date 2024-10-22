Мінфін США анонсував "нові потужні санкції" проти тих, "хто сприяє військовій машині" РФ

Про це міністерка оголосила на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Єллен підкреслила, що майбутні американські санкції охоплюватимуть тих, "хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема, посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".

Водночас подробиць про майбутні обмеження проти РФ вона не розповіла.