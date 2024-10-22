Мінфін США анонсував "нові потужні санкції" проти тих, "хто сприяє військовій машині" РФ
Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що наступного тижня держава оголосить "нові потужні санкції", зокрема, проти третіх країн, які допомагають Росії у війні проти України
Про це міністерка оголосила на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Єллен підкреслила, що майбутні американські санкції охоплюватимуть тих, "хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема, посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".
Водночас подробиць про майбутні обмеження проти РФ вона не розповіла.
- 14 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження нових санкцій проти пропаганди Росії за спроби "підірвати і поляризувати вільні й відкриті суспільства". Йдеться, зокрема, про телекомпанію RT.
- Актуальне
- Важливе