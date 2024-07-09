Міноборони співпрацюватиме у сфері космічної розвідки з фінською компанією ICEYE

Про це повідомляє пресслужба відомства.



Зазначається, що компанія ICEYE виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.



Як наголосили у Міноборони, угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.



За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить розвідувальну діяльність України.

"Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі", - наголосила Черногоренко.