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Міська влада Відня розглядає демонтаж меморіальної дошки Сталіну

Ксенія Золотова
18 грудня, 2024 середа
04:37
Світ

Міська влада Відня розгляне можливість демонтажу меморіальної дошки Йосипу Сталіну, встановленої радянською окупаційною владою ще у 1949 році

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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на австрійське інформагентство АРА.

"Партії, що входять до правлячої коаліції у Відні – Соціал-демократична партія Австрії та NEOS – подали до міської ради пропозицію розглянути можливість демонтажу суперечливої меморіальної дошки Сталіну на вулиці Шенбруннер-Шлоссштрассе в районі Майдлінг. Вона була відкрита у 1949 році та передана під опіку міста. На дошці, яку після війни встановила радянська окупаційна влада, зазначено, що Йосип Сталін у 1913 році тимчасово проживав у цьому місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто Відень несе відповідальність за збереження меморіальної дошки, зокрема, за очищення чи реставрацію у разі забруднення або пошкодження. 

У 2012 році, за погодженням з приватним власником будинку, була встановлена додаткова табличка, що нагадує про жертви сталінізму.

Про підтримку видалення меморіальної дошки "масовому вбивці" Сталіну також заявили в крайнє правій та проросійській Австрійській партії свободи, яка у міській раді перебуває в опозиції.

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Теги:
Новини
Україна
Австрія
Війна з Росією
декомунізація
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