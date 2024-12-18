Міська влада Відня розглядає демонтаж меморіальної дошки Сталіну

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на австрійське інформагентство АРА.

"Партії, що входять до правлячої коаліції у Відні – Соціал-демократична партія Австрії та NEOS – подали до міської ради пропозицію розглянути можливість демонтажу суперечливої меморіальної дошки Сталіну на вулиці Шенбруннер-Шлоссштрассе в районі Майдлінг. Вона була відкрита у 1949 році та передана під опіку міста. На дошці, яку після війни встановила радянська окупаційна влада, зазначено, що Йосип Сталін у 1913 році тимчасово проживав у цьому місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто Відень несе відповідальність за збереження меморіальної дошки, зокрема, за очищення чи реставрацію у разі забруднення або пошкодження.

У 2012 році, за погодженням з приватним власником будинку, була встановлена додаткова табличка, що нагадує про жертви сталінізму.

Про підтримку видалення меморіальної дошки "масовому вбивці" Сталіну також заявили в крайнє правій та проросійській Австрійській партії свободи, яка у міській раді перебуває в опозиції.