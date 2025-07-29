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"Можливо, ми є свідками чогось небаченого у воєнній справі": Defense Express про кібератаку на Аерофлот

Марина Клюєва
29 липня, 2025 вiвторок
19:16
Світ Аерофлот

Кібератака на російську авіакомпанію "Аерофлот" могла мати конкретну воєнну мету

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Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо.

"Я би тут, по-перше, не говорив би про психологічний ефект, я би говорив про цілком конкретний ефект. Тому що, я підозрюю, що в даному випадку люди, які планували цю атаку, їх не дуже цікавило становище російських, їх навіть громадянами назвати складно. Ну, скажімо так, російських підданих, які чомусь і досі користуються цими чужими нововведеннями Заходу, літати на літаках. Там могла бути цілком конкретна воєнна мета, тому що, ну, якщо росіяни били по інфраструктурі нашої цивільної авіації, думаючи, що, можливо, ця інфраструктура використовується, зокрема, для забезпечення польотів нашої військової авіації, судячи з усього, якраз от те, що вони приписували нам, у них могло використовуватися на повну котушку", - сказав він.

Іван Киричевський зауважив, що Аерофлот міг виявитись структурою подвійного призначення.

"Наприклад, перевозити не тільки звичайних російських підданих, але високопосадових російських підданих і бути на пряму задіяним для забезпечення всієї воєнної авіації війни проти України. Тому, знаєте, можливо, ми тут говоримо навіть не про те, що щось додало побутових незручностей росіянами із рубрики “Хочете воювати - ходіть пішки”. Там могло бути якраз про те, що і російська авіація, можливо, тепер буде вимушена більше ходити, даруйте, пішки. Відповідно, це прямий воєнний ефект. На скільки філігранно, ну, якщо ще західні джерела повідомляли, що з 2022 року росіяни, ймовірно, починали використовувати штучний інтелект для планування кібератак проти України по критичній інфраструктурі", - зазначив він.

Воєнний експерт вважає, що коли росіяни хочуть воювати, то хай ходять пішки.

"Є ж таке правило - хаос кібернетизувати не можна. Відповідно, що у росіян за хаос в голові, так вони і проводили свої кібератаки безуспішно. Але, судячи з усього, ті люди, які використовували сучасні технології для планування подібних речей, там такого хаосу в голові нема. Тому могли бути навіть використані російські напрацювання по кібератаках, щоб потім це все обернути проти них. З рубрики: прийшли до нас із тим самим, а тепер отримайте. Тому, можливо, ми тут з вами є свідками чогось такого насправді небаченого саме у воєнній справі, навіть якщо це не буде визнано саме як воєнна акція, а просто неофіційна кваліфікація подій, так і залишиться. Ну, якщо росіяни хочуть воювати, їм треба ходити пішки", - додав Іван Киричевський.

  • 28 липня найбільша авіакомпанія РФ "Аерофлот" заявила про збій у своїх інформаційних системах, через що скасовані рейси до низки міст. Відповідальність за атаку взяли на себе угруповання хакерів Silent Crow і "Кіберпартизани BY". Генпрокуратура РФ повідомляла про порушення кримінальної справи про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації.
  • Державна російська авіакомпанія "Аерофлот" у вівторок, 29 липня, знову скасувала понад 50 рейсів в Москву та назад.
Теги:
Новини
Росія
аеропорти
кібератаки
Великий ефір Василя Зими
Авіація
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